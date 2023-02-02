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阿里山英迪格酒店開幕 黃敏惠自曝不選嘉義縣長原因

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山英迪格酒店今天盛大開幕，嘉義縣市長翁章梁（右2）、黃敏惠（左2）出席均表示，一起攜手合作、共存共榮。記者呂慧瑜／攝影
阿里山英迪格酒店今天盛大開幕，嘉義縣市長翁章梁（右2）、黃敏惠（左2）出席均表示，一起攜手合作、共存共榮。記者呂慧瑜／攝影

阿里山英迪格酒店今天盛大開幕，嘉義市長黃敏慧出席致詞突然自曝，上來參加開幕盛會最難的是上山的這段路，因為她會「暈車」連停兩站，才抵達會場，也因此原因，她絕對不會參選嘉義縣長。

酒店開幕嘉義縣市長翁章梁黃敏惠出席致詞，均感謝霖雲國際開發董事長張枋霖家族的全力投資決心，讓縣市「我們一起攜手合作、共存共榮」黃敏惠說，這個地方是無價之寶；翁章梁則說，可堪稱世紀偉大的建設。

翁章梁表示，阿里山英迪格酒店的完成，是四強團隊聯手，才可能創造堪稱世紀偉大的建設，一是董事長張枋霖家族的決心克服所有困難、二是IHG集團團隊國際酒店，願意到阿里山來合作投資、三是國內設計公司跟新加坡MOD設計公司操刀，及建設故宮南院及台中歌劇院的麗明營造。

翁章梁說，能在嘉義縣山區蓋飯店，實際上是非常的困難，若山區土地取得沒有那麼多的限制，將可打造非常好的旅遊天堂，相信很多投資者都願意來投資這條路線，因為阿里山台18線是台灣非常重要的旅遊路線。

黃敏惠表示，跟翁章梁已經很久沒有機會可以坐在一起了，不同政黨，但是還是一樣要為地方努力，這是台灣的民主，而台灣民族最精彩的是，其實不管你什麼顏色，大家都是彩色的，而且是要出色的，如同阿里山英迪格給大家帶來非常高的希望。

黃敏惠說，如同翁縣長說的縣市「我們一起攜手合作」才能夠共存共榮，而且更重要的是互利互榮，她感謝翁縣長在這裡做更多的事情，讓嘉義市可以有更多的機會，而嘉義市好可以帶動嘉義縣很好，所以她一定要上山來參加。

黃敏惠話鋒一轉表示，曾有人問她是否要參選嘉義縣長，她回覆，翁章梁要選，她為何要來選，她也不敢來選，更重要的是她會「暈車」，此話一出讓眾人大笑，所以她絕對不會參選嘉義縣，她說，見張枋霖家族緊密的結合，真的很了不起，讓這個地方是無價之寶。

阿里山英迪格酒店今天盛大開幕，嘉義縣市長翁章梁（左2）、黃敏惠（右1）出席均表示，一起攜手合作、共存共榮。記者呂慧瑜／攝影
阿里山英迪格酒店今天盛大開幕，嘉義縣市長翁章梁（左2）、黃敏惠（右1）出席均表示，一起攜手合作、共存共榮。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的阿里山英迪格酒店今天盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影
斥資20億打造的阿里山英迪格酒店今天盛大開幕。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 翁章梁 黃敏惠 阿里山

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