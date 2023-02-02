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嘉市這處夜間收垃圾太熱鬧！宗祠困擾陳情 市府將移位

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片

嘉義市垂楊路與興中街口每晚10點半到凌晨3點的定點垃圾車，過年期間民眾蜂擁而至景象，被戲稱如「喪屍」，不過位於市定古蹟蘇周連宗祠正前方，宗親陳情，長久造成汙水、黏膩，甚至有人白天就堆垃圾，盼移地點；對此，市府表示，會加強清理，路面刨除重鋪後，把位置移往較靠近文化路口。

「很臭！」嘉市蘇周連姓宗親會總幹事蘇秀枝說，垃圾車停的地點是宗祠唯一出入口，每晚垃圾車移走後，留下地面髒汙黏膩，還有人將垃圾髒水直接倒入水溝，清潔隊大多噴水，留下惡臭。

蘇秀枝也說，宗親會成員上百人，還有觀光客會來參訪古蹟，卻時常飄散異味，甚至有民眾白天就會先把垃圾丟門口，去年底於是陳情。

據了解，定點垃圾車原在對面嘉義女中的路邊，遭反映髒亂，才移到文化公園邊；市府環保局去年底接獲陳情，允諾會加強清理，不過宗親會成員要求移地點，環保局、交通處等單位1月和宗親會人員舉行會勘，市長黃敏惠也到場。

環保局長蕭令宜說，有時垃圾袋破掉，有髒水流出，導致地面髒汙，會加強清洗頻率，至少1周清1次，但民眾很倚賴這定點，待上半年路面刨除重鋪，重新畫停車格時，將垃圾車定點位置，往前面移一些，在文化路與興中街之間的路邊。

至於有人提前丟垃圾，蕭令宜指出，垃圾不落地，已派稽查員加強勸導、取締，違者可依廢棄物清理法開罰1200至6000元，盼大家一起維護。

嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。本報資料照片
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。圖／嘉市蘇周連姓宗親會總幹事蘇秀枝提供
嘉義市垂楊路與興中街口每晚定點垃圾車，停放蘇周連宗祠前方，宗親陳情造成髒汙，市府決定將會往前移。圖／嘉市蘇周連姓宗親會總幹事蘇秀枝提供

垃圾車 嘉義 古蹟

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