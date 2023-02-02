南市公布違反勞基法5大排行 一年裁罰逾3千萬

南市勞工局今公布111年違反勞動基準法前5大排行榜，違法樣態第一名為「加班費未依規定給付」，111年度違反勞基法總計裁罰逾3千萬，違反「台南市外送平台業者管理自治條例」的外送平台業者總計裁罰9萬元，為保障勞動者權益，呼籲雇主及外送平台業者守法，以免不慎受罰。

勞工局長王鑫基表示，裁罰不是唯一手段，勞工局運用檢查、輔導及宣導等多元手段，督促事業單位遵守勞動法令，保障勞工權益，111年勞基法總計裁罰3千多萬，輔導多達2600多件，勞基法宣導會辦理85場次，相關業務推動更獲得勞動部肯定。

王鑫基表示，台南市外送平台業者管理自治條例」111年9月24日實施，不定期查訪外送員263人次；裁處3家外送平台業者，計裁罰9萬元，主要違法樣態皆未依規定以外送平台業者的費用為所屬台南市外送員投保完整之人身保險及財產保險。將持續運用多元方法，督促雇主及外送業者遵守法令，保障勞動者權益。

職安健康處長李炫昌表示，111年度針對轄內事業單位實施勞動條件檢查計2734場次，查有具體違法情事，依法裁處家數計有589家，罰鍰3086萬元。前5大常見違反法條分別為：延時工資(加班費)未依規定給付（17.03%）、出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止（14.56%）、每七日中未依規定給例假、休息（11.98%）、延長工時超過法定標準(超時工作)（10.99%）、假日出勤未加倍給付工資（6.91%）等，常見違法樣態仍以加班費及工時等問題為主。