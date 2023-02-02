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好熱鬧！周末來雲林過元宵節 3款兔兔提燈一次蒐集

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮亮相兔年限定「星光兔」小燈籠，其耳朵為活動式，俏皮活潑感十足。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮亮相兔年限定「星光兔」小燈籠，其耳朵為活動式，俏皮活潑感十足。圖／西螺福興宮提供

雲林縣新年氣氛一路熱鬧到元宵！斗六市公所2月4日封街成功路，晚上6點起在斗六福德宮前舉辦元宵晚會，西螺福興宮2月5日下午5點起舉辦提燈逛媽祖燈廊的踩街活動，2場活動現場都將送出限量2000個可愛造型兔提燈；另，明天起縣府在北港水道頭文化園區、北港遊客中心開放迷你茄芷袋「love兔小提燈」索取，每日限量百個，活動辦法可至文化觀光處官網或粉絲專頁查詢。

斗六市長林聖爵說，元宵節是象徵初春到來的節日，不僅有吃湯圓的習俗，公所此次舉辦「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會，與市民同歡，本周六晚上6點在太平老街福德宮前登場，將有蜀風三變川劇變臉、甜心魔術等精彩舞台表演，還有猜燈謎、財神爺來報喜等互動遊戲時段，現場也發放各2000個兔年小提燈及閃耀兔耳造型髮飾，發完為止，配合活動辦理，下午1點至晚上12點，成功路（太平路口至力行街口）禁止車輛通行。

西螺福興宮元宵踩街活動，去年因疫情停辦，今年在萬眾引頸期盼下終於復辦，2月5日下午5點起展開舞台表演，下午5點半開始發放2000個兔年限定「星光兔」小燈籠，民眾持112年1、2月發票2張即可至廟埕兌換，換完為止，發票全數捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會。

縣府文觀處在燈會原鄉北港鎮盛大舉辦「2023北港光影藝術節」，頗受關注的「love兔小提燈」，明天起至3月12日每晚6點在水道頭文化園區開放領取，2月3日至3月10日期間每周五晚上6點也可至北港遊客中心索取，每日均發放100個，領完為止，活動辦法可在文觀處網站或「慢遊雲林」粉絲專頁查詢，2月4日下午5點半「千人提燈踩街」，歡迎民眾到北港慶元宵、賞花燈、拜媽祖、迎財神。

雲林縣政府文化觀光處明天起在北港水道頭文化園區、北港遊客中心2處開放民眾索取「love兔小提燈」，每日均發放100個。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化觀光處明天起在北港水道頭文化園區、北港遊客中心2處開放民眾索取「love兔小提燈」，每日均發放100個。圖／雲林縣政府提供
雲林斗六「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會2月4日晚上6點起在太平老街福德宮前登場，市公所今曝光活動內容。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會2月4日晚上6點起在太平老街福德宮前登場，市公所今曝光活動內容。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮元宵踩街活動2月5日下午5點起展開，5點半開始發放2000個兔年限定「星光兔」小燈籠，持發票可兌換。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮元宵踩街活動2月5日下午5點起展開，5點半開始發放2000個兔年限定「星光兔」小燈籠，持發票可兌換。圖／西螺福興宮提供
雲林縣政府文化觀光處特製茄芷袋「love兔小提燈」，立體兔頭活靈活現，造型感十足。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化觀光處特製茄芷袋「love兔小提燈」，立體兔頭活靈活現，造型感十足。圖／雲林縣政府提供
雲林斗六「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會2月4日晚上6點起在太平老街福德宮前登場，現場將發送2000個兔兔造型提燈。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會2月4日晚上6點起在太平老街福德宮前登場，現場將發送2000個兔兔造型提燈。記者陳苡葳／攝影

元宵節 北港 斗六

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