好熱鬧！周末來雲林過元宵節 3款兔兔提燈一次蒐集

雲林縣新年氣氛一路熱鬧到元宵！斗六市公所2月4日封街成功路，晚上6點起在斗六福德宮前舉辦元宵晚會，西螺福興宮2月5日下午5點起舉辦提燈逛媽祖燈廊的踩街活動，2場活動現場都將送出限量2000個可愛造型兔提燈；另，明天起縣府在北港水道頭文化園區、北港遊客中心開放迷你茄芷袋「love兔小提燈」索取，每日限量百個，活動辦法可至文化觀光處官網或粉絲專頁查詢。

斗六市長林聖爵說，元宵節是象徵初春到來的節日，不僅有吃湯圓的習俗，公所此次舉辦「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會，與市民同歡，本周六晚上6點在太平老街福德宮前登場，將有蜀風三變川劇變臉、甜心魔術等精彩舞台表演，還有猜燈謎、財神爺來報喜等互動遊戲時段，現場也發放各2000個兔年小提燈及閃耀兔耳造型髮飾，發完為止，配合活動辦理，下午1點至晚上12點，成功路（太平路口至力行街口）禁止車輛通行。

西螺福興宮元宵踩街活動，去年因疫情停辦，今年在萬眾引頸期盼下終於復辦，2月5日下午5點起展開舞台表演，下午5點半開始發放2000個兔年限定「星光兔」小燈籠，民眾持112年1、2月發票2張即可至廟埕兌換，換完為止，發票全數捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會。