親人就醫感同身受 她大方捐醫療專車回饋地方

家住台南市區的鄧若心，以親人就醫候車經歷，今大方捐贈1輛醫療專用車給麻豆新樓醫院，希望車子能作為偏鄉醫療使用，提供在地民眾最佳醫療救護品質。

麻豆新樓醫院今辦理捐贈儀式，由院長劉啓擧致贈感謝狀給鄧若心，鄧表示，公公住麻豆，數年前曾因車禍被送到麻豆新樓就醫，當時骨折須動手術。但因公公罹患重症肌無力，長期在他院就醫須轉診手術，等待救護車抵達每分每秒，對病人及家屬都是痛苦的煎熬，感受硬體設備對醫療體系是相當重要，而有捐車幫助地方之念。

鄧若心因緣際會遇到麻豆新樓醫院部長孫中平，告知想捐救護車，得知目前需要的用於偏遠地區居家醫療及護理專用車，轉而捐贈該專用車。

「這是我人生中第一次購買汽車捐贈醫院作為偏鄉醫療使用。」，鄧若心笑說，捐這樣車輛十分有意義，內心是喜悅及感恩，希望提供在地民眾最佳醫療救護品質。