親人就醫感同身受 她大方捐醫療專車回饋地方
家住台南市區的鄧若心，以親人就醫候車經歷，今大方捐贈1輛醫療專用車給麻豆新樓醫院，希望車子能作為偏鄉醫療使用，提供在地民眾最佳醫療救護品質。
麻豆新樓醫院今辦理捐贈儀式，由院長劉啓擧致贈感謝狀給鄧若心，鄧表示，公公住麻豆，數年前曾因車禍被送到麻豆新樓就醫，當時骨折須動手術。但因公公罹患重症肌無力，長期在他院就醫須轉診手術，等待救護車抵達每分每秒，對病人及家屬都是痛苦的煎熬，感受硬體設備對醫療體系是相當重要，而有捐車幫助地方之念。
鄧若心因緣際會遇到麻豆新樓醫院部長孫中平，告知想捐救護車，得知目前需要的用於偏遠地區居家醫療及護理專用車，轉而捐贈該專用車。
「這是我人生中第一次購買汽車捐贈醫院作為偏鄉醫療使用。」，鄧若心笑說，捐這樣車輛十分有意義，內心是喜悅及感恩，希望提供在地民眾最佳醫療救護品質。
劉啓擧感謝鄧若心對醫療資源重視，他說，麻豆新樓深耕醫療不足地區，展開偏遠巡迴醫療服務，在將軍區共有6個據點，提供行動不便或獨居老人到宅醫療，解決了當地就醫不便問題，將軍區大多為長者，醫療資源不足民眾就醫不便利，對行動不便者更是折騰，車輛專車加入，可說是及時雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言