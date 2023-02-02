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台南YouBike2.0站位大公開 建置順利有機會228前上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南引進YouBike2.0可望在228前上路。圖／本報資料照片
台南引進YouBike2.0可望在228前上路。圖／本報資料照片

台南市公共自行車引進微笑單車YouBike2.0系統，以擴大500個站點為目標，同時與鄰近縣市公共自行車系統相結合，免除跨地租借還車困擾，台南市交通局陸續公布二波站位，首波要維持既有77站服務，交通局長王銘德表示，合約最慢要在3月1日上路，因建置順利，有機會提前在228連假前上路。

台南是六都唯一沒有YouBike，現有公共自行車T-Bike系統營運7年，但站點和車輛少，又和鄰近縣市不相容，曾發生高雄市民跨區騎到台南無法還車，只好再騎回去，市府改以委託營運，在每年原有5千萬元預算規模下，簽8年合約，等於是8年花4億元，其他必須由YouBike自負盈虧。

王銘德說，台南市引進微笑單車YouBike2.0系統，將設置500站點、1萬個車柱、5千輛新車，其中包含500輛電輔單車，10分之1比例，這是全台有YouBike縣市中，數量比例最多的，首波上路至少會有77站，年底前達到300站，2年後達成500站。

交通局在運轉台南好交通臉書連續公布2波站位，都引起市民關注和討論，王銘德說，市民可以在粉專留言或透過1999市民專線提供站位建議，原則上會依照各區發展、人口密度及衝量使用量等適當配置，因業者也要兼顧衝流量及盈虧 。

第一波46處站位大公開

新營區：新營火車站(原T-Bike站點)、美術園區(原T-Bike站點)、天鵝湖公園(原T-Bike站點)、新營轉運站(新設站點)、南新國中(新設站點)

中西區：民生轉運站(原T-Bike站點)、赤崁樓(原T-Bike站點)、和意路(原T-Bike站點)、延平郡王祠(原T-Bike站點)、海安民族(原T-Bike站點)、海安正興(原T-Bike站點)

北區：和順公園(原T-Bike站點)、成大醫院(原T-Bike站點)、大興公園(原T-Bike站點)、花園夜市(原T-Bike站點)、台南公園(原T-Bike站點)、台南二中(原T-Bike站點)、醫護大樓(鄰近原T-Bike站點)、福德公園(鄰近原T-Bike站點)、延平國中(新設站點)、光武公園(新設站點)

南區：日新國小(原T-Bike站點)、鹽埕圖書館(原T-Bike站點)、南區公所(原T-Bike站點)、體育園區站(原T-Bike站點)、健康南門(原T-Bike站點)、水交社文創園區(鄰近原T-Bike站點)、水交社興昌路(鄰近原T-Bike站點)、瀨口公園(新設站點)、綠洲公園(新設站點)、文華公園(新設站點)、西門健康立體停車場(原T-Bike站點)

安平區：水景公園(原T-Bike站點)、安億停車場(原T-Bike站點)、安平區公所(原T-Bike站點)、臺南市議會(原T-Bike站點)、西拉雅廣場(新設站點)

東區：衛生局(原T-Bike站點)、虎尾寮市場(原T-Bike站點)、裕文圖書館(原T-Bike站點)、和平公園(原T-Bike站點)、台南一中(新設站點)、崇明路(原T-Bike站點)、平實公園(原T-Bike站點)、文化公園(鄰近原T-Bike站點)

歸仁區：歸仁區公所(原T-Bike站點)

第二波39處站位大公開

新營區：新營高中(原T-Bike站點)、民治市政中心(原T-Bike站點)、衛生局(東興辦公室)(新設站點)

善化區：霞客湖(原T-Bike站點)、南科健康生活館(原T-Bike站點)、善化火車站(原T-Bike站點)、善化高中(原T-Bike站點)、臺鐵南科站(原T-Bike站點)、台積電南科站(原T-Bike站點)

新市區：南科管理局(原T-Bike站點)、新市火車站(原T-Bike站點)、社區中心(原T-Bike站點)

新化區：新化武德殿(原T-Bike站點)

永康區：永康火車站(原T-Bike站點)、南大附中(原T-Bike站點)、小橋公園(鄰近原T-Bike站點)

安南區：台江文化中心(原T-Bike站點)、臺史博館(原T-Bike站點)

中西區：臺灣文學館(原T-Bike站點)

安平區：安平遊憩碼頭(原T-Bike站點)、漁光島(原T-Bike站點)、漁光島停車場(新設站點)、億載公園(鄰近原T-Bike站點)

南區：新興國小(原T-Bike站點)、黃金海岸(鄰近原T-Bike站點)、萬年公園(鄰近原T-Bike站點)、亞洲餐旅(新設站點)、南寧高中(新設站點)、水萍塭公園(金華路)(鄰近原T-Bike站點)

東區：馬雅各青年公園(原T-Bike站點)、時代公園(原T-Bike站點)、台南監理站(鄰近原T-Bike站點)、台南火車站(前站人行道)(鄰近原T-Bike站點)、大學路西段停車場前(鄰近原T-Bike站點)

仁德區：都會公園文華路(原T-Bike站點)、都會公園文賢路(原T-Bike站點)、保安轉運站(原T-Bike站點)

歸仁區：陽明交通大學(臺南校區)(原T-Bike站點)、會展中心前停車場(鄰近原T-Bike站點)

台南市公共自行車第一波46處站位大公開圖／取自運轉台南好交通
台南市公共自行車第一波46處站位大公開圖／取自運轉台南好交通
台南市公共自行車第二波39處站位大公開。圖／取自運轉台南好交通
台南市公共自行車第二波39處站位大公開。圖／取自運轉台南好交通

台南 火車站 停車場

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