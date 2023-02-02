台南迎春古禮本周六登場 芒神穿鞋代表今年雨水少

台南睽違2年的「迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」將在2月4日本周六登場，迎春古禮儀式將在東門城舉辦，接著再踩街到延平郡王祠進行開春儀式，市府與正統鹿耳門聖母廟準備限量100份開春好禮提供民眾免費領取，為大家添財守福，今年芒神雙足穿鞋，代表雨水較少，民眾要提前做好抗旱準備。

廟方指出，每年春牛不同顏色，是因春牛神與芒神的身上含有一年的節氣密碼，從春牛與芒神外觀，可預測今年氣候。今年癸卯年，春牛身高4尺，身長8尺，牛頭為黑色，身為青色，腹為白色，脛為紅色，蹄為黑色，角耳尾為黑色，色彩鮮豔，相傳摸春牛會帶來好運。

今年的芒神身高3尺6寸5分，容貌少壯像，身穿黑衣配黃腰帶，穿戴橘色文帽及鞋子，雙足穿鞋代表氣候乾旱、雨水較少，民眾要節約用水、農民則要提前做好抗旱準備。

市府表示，迎春禮民俗活動透過迎春、祭芒神、鞭春牛等儀式，祈願一整年風調雨順、百業興旺，2月4日上午10點將在東門城舉辦迎春古禮儀式，10點20分舉辦踩街嘉年華，今年加入創意春牛徵選比賽的得獎春牛作品以及鹿耳門聖母廟打造的芒神、春牛與多組在地藝陣團體，從東門城經台灣府城隍廟遊行至延平郡王祠。

11點半將在延平郡王祠舉行開春儀式，市府與正統鹿耳門聖母廟準備100份限量好禮發放，包括招財銅錢餅台臺灣燈會提燈、香火御守等。