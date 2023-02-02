陳椒華控台南市府浪費公帑 興建人工滯洪池毀天然濕地

今天是世界濕地日，時代力量立委陳椒華表示，為了改善學甲區的積淹問題，台南市政府才剛耗資3.26億（中央補助2.54億）在北學甲排水上游處興建法源抽水站及滯洪池，現在卻又要花費公帑在下游處填掉天然濕地，儼然是浪費公帑、惡化淹水問題。

台南市學甲區居民控訴台南市政府耗資2.09億（中央補助近1.5億）在已經成為天然濕地的原學甲區第六公墓位址上，建置收容遊蕩犬的動保園區，並且將填埋現具滯洪功能的濕地，未來恐將導致淹水問題惡化。

台南市政府指出，為解決解決學甲地區遊蕩犬隻與在地民眾的衝突問題，並活化閒置土地帶動大北門區完整的觀光廊帶，市府農業局於原學甲第6公墓規畫設置「多功能動物保護敎育園區」，既解決人犬衝突又能活化該地，還能引入生命教育，有利地方活化共好。

農業局表示，本園區設立的地點為已遷葬的第6公墓，不是陳椒華立委所指的天然滯洪池或濕地。而園區建設已獲中央計支持，總經費2.09億元，在基地可行性評估方面，於法制、市場、環境、用地取得、工程技術面上均為可行。未來建設將以公園化設計，分為公共服務核心區、多功能開放空間、林蔭綠美化親水休閒公園。

水利局表示，學甲動保園區選址與排水治理計畫無關，目前治水重點學甲市區北側興建法源抽水站與工業區蓄洪池，南側陸續完工華宗抽水站與下溪洲抽水站，近年未傳出積淹水災情。故陳椒華立委關心的滯洪池既不存在，園區選址也不影響治水規畫。

學甲區公所表示，原址是以前的舊公墓，又離大家居住的地區有段距離，所以活化再利用，是好的政策。如果未來規畫能收容遊蕩犬，又可以轉型公園綠地，那對地方發展也是好事。

陳椒華與當地居民上午在立法院舉行「世界濕地日：反對南市府浪費公帑建人工滯洪池，卻毀天然濕地」記者會，訴求台南市政府保留天然濕地，善用公帑另覓他處興建動保園區，以緩解學甲遊蕩犬問題。

陳椒華說，台南市政府一方面以緩解淹水之名，興建法源抽水站及滯洪池，一方面又以興建動保園區之名，欲填掉下游的天然溼地、惡化當地淹水問題，兩項工程合計5.35億，還得到中央7成以上的補助，不僅浪費公帑、惡化區域積淹問題，更無視於當地居民與里長反對，執意興建，實為糟糕的公共工程案例。

陳椒華認為，設立動保園區立意良善，但是地點選址不當，呼籲台南市長黃偉哲多方評估其他合適地點，另覓他址興建，善用中央高額補助款，有效緩解學甲遊蕩犬問題，而非以當地淹水問題及居民衝突作為代價。

台南市學甲區秀昌里里長謝金雀表示，學甲區第六公墓地處低窪，遇雨必淹，具備雨季滯洪及容雨的功效，佔地約3公頃，動保園區蓋在此處並不適合，勢必得耗費公帑進行填土工程，使其喪生天然滯洪池的功能，還要再花公帑施作其他治水工程。

西明社區發展協會理事長王美雲說明，台南市政府背道而馳，寧可耗費上千萬購置土方，填埋天然滯洪池蓋動保園區，惡化淹水問題、罔顧居民生命財產，遇到居民反對還利用三更半夜，動員數百位警察戒護，強行勘測並架離反對居民，更在全台南市37區廣設看版，利用各區會議強力介入遊說民眾贊成。

台南市學甲區慈福里里長李新進則說，台南市的野狗問題癥結點在於「收容量能長期不足」，民眾通報市府捕捉的野狗，大多被原地放回，仍然無解，全市各區都一樣，因此目前最急迫的是大幅擴充收容量能。

李新進指出，根據農委會調查，台南市的遊蕩犬仍有1萬9000隻，位居全台第二多，但是動保園區卻僅有400至800隻的收容量，不只無法解決學甲區的野狗問題，對整個大台南更是杯水車薪。

農委會畜牧處科長鄭祝菁回應，針對台南市政府的人工滯洪池工程，農委會在今年度沒有編列任何工程補助款，而對於台南市政府選址的疑問及爭議，農委會將會持續督促台南市政府，務必要與當地的民眾取得共識。

鄭祝菁也說，倘若地方政府沒有與民眾取得共識，未來不管是工程的運作還是實際的維護，一定都會產生更大的問題，「我們不希望在這樣紛爭的狀況之下，進行工程的施工，這是農委會的立場」。