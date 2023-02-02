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陳椒華控台南市府浪費公帑 興建人工滯洪池毀天然濕地

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（中）與台南學甲當地居民上午在立法院舉行「反對南市府浪費公帑建人工溼地，卻毀天然濕地」記者會，控訴台南市政府在原學甲區第六公墓位址上建置收容遊蕩犬的動保園區，將填埋現具滯洪功能的濕地，呼籲另覓他處興建動保園區，以緩解學甲遊蕩犬問題。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華（中）與台南學甲當地居民上午在立法院舉行「反對南市府浪費公帑建人工溼地，卻毀天然濕地」記者會，控訴台南市政府在原學甲區第六公墓位址上建置收容遊蕩犬的動保園區，將填埋現具滯洪功能的濕地，呼籲另覓他處興建動保園區，以緩解學甲遊蕩犬問題。記者黃義書／攝影

今天是世界濕地日，時代力量立委陳椒華表示，為了改善學甲區的積淹問題，台南市政府才剛耗資3.26億（中央補助2.54億）在北學甲排水上游處興建法源抽水站及滯洪池，現在卻又要花費公帑在下游處填掉天然濕地，儼然是浪費公帑、惡化淹水問題。

台南市學甲區居民控訴台南市政府耗資2.09億（中央補助近1.5億）在已經成為天然濕地的原學甲區第六公墓位址上，建置收容遊蕩犬的動保園區，並且將填埋現具滯洪功能的濕地，未來恐將導致淹水問題惡化。

台南市政府指出，為解決解決學甲地區遊蕩犬隻與在地民眾的衝突問題，並活化閒置土地帶動大北門區完整的觀光廊帶，市府農業局於原學甲第6公墓規畫設置「多功能動物保護敎育園區」，既解決人犬衝突又能活化該地，還能引入生命教育，有利地方活化共好。

農業局表示，本園區設立的地點為已遷葬的第6公墓，不是陳椒華立委所指的天然滯洪池或濕地。而園區建設已獲中央計支持，總經費2.09億元，在基地可行性評估方面，於法制、市場、環境、用地取得、工程技術面上均為可行。未來建設將以公園化設計，分為公共服務核心區、多功能開放空間、林蔭綠美化親水休閒公園。

水利局表示，學甲動保園區選址與排水治理計畫無關，目前治水重點學甲市區北側興建法源抽水站與工業區蓄洪池，南側陸續完工華宗抽水站與下溪洲抽水站，近年未傳出積淹水災情。故陳椒華立委關心的滯洪池既不存在，園區選址也不影響治水規畫。

學甲區公所表示，原址是以前的舊公墓，又離大家居住的地區有段距離，所以活化再利用，是好的政策。如果未來規畫能收容遊蕩犬，又可以轉型公園綠地，那對地方發展也是好事。

陳椒華與當地居民上午在立法院舉行「世界濕地日：反對南市府浪費公帑建人工滯洪池，卻毀天然濕地」記者會，訴求台南市政府保留天然濕地，善用公帑另覓他處興建動保園區，以緩解學甲遊蕩犬問題。

陳椒華說，台南市政府一方面以緩解淹水之名，興建法源抽水站及滯洪池，一方面又以興建動保園區之名，欲填掉下游的天然溼地、惡化當地淹水問題，兩項工程合計5.35億，還得到中央7成以上的補助，不僅浪費公帑、惡化區域積淹問題，更無視於當地居民與里長反對，執意興建，實為糟糕的公共工程案例。

陳椒華認為，設立動保園區立意良善，但是地點選址不當，呼籲台南市長黃偉哲多方評估其他合適地點，另覓他址興建，善用中央高額補助款，有效緩解學甲遊蕩犬問題，而非以當地淹水問題及居民衝突作為代價。

台南市學甲區秀昌里里長謝金雀表示，學甲區第六公墓地處低窪，遇雨必淹，具備雨季滯洪及容雨的功效，佔地約3公頃，動保園區蓋在此處並不適合，勢必得耗費公帑進行填土工程，使其喪生天然滯洪池的功能，還要再花公帑施作其他治水工程。

西明社區發展協會理事長王美雲說明，台南市政府背道而馳，寧可耗費上千萬購置土方，填埋天然滯洪池蓋動保園區，惡化淹水問題、罔顧居民生命財產，遇到居民反對還利用三更半夜，動員數百位警察戒護，強行勘測並架離反對居民，更在全台南市37區廣設看版，利用各區會議強力介入遊說民眾贊成。

台南市學甲區慈福里里長李新進則說，台南市的野狗問題癥結點在於「收容量能長期不足」，民眾通報市府捕捉的野狗，大多被原地放回，仍然無解，全市各區都一樣，因此目前最急迫的是大幅擴充收容量能。

李新進指出，根據農委會調查，台南市的遊蕩犬仍有1萬9000隻，位居全台第二多，但是動保園區卻僅有400至800隻的收容量，不只無法解決學甲區的野狗問題，對整個大台南更是杯水車薪。

農委會畜牧處科長鄭祝菁回應，針對台南市政府的人工滯洪池工程，農委會在今年度沒有編列任何工程補助款，而對於台南市政府選址的疑問及爭議，農委會將會持續督促台南市政府，務必要與當地的民眾取得共識。

鄭祝菁也說，倘若地方政府沒有與民眾取得共識，未來不管是工程的運作還是實際的維護，一定都會產生更大的問題，「我們不希望在這樣紛爭的狀況之下，進行工程的施工，這是農委會的立場」。

台南市長 濕地 滯洪池

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