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寒流來2波···雲林農作物被冷到 「這鄉鎮」災損達標

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
農曆新年期間接連2波寒流來襲，雲林縣部分鄉鎮的玉米田傳出受損，示意圖。記者陳苡葳／攝影
農曆新年期間接連2波寒流來襲，雲林縣部分鄉鎮的玉米田傳出受損，示意圖。記者陳苡葳／攝影

農曆新年期間接連2波寒流來襲，造成雲林縣部分鄉鎮種植的食用玉米、香瓜、水稻等農作物受損，其中莿桐鄉水稻秧苗乾估死亡受損率逾40%，達天然災害標準，縣府農業處己函文中央建議辦理救助，其他地區則未達，提醒農民應持續注意作物狀況，發生延遲性影響可先行記錄存證，並向所在地公所通報。

上月23日至29日受強烈大陸冷氣團或寒流南下影響，縣內食用玉米、硬質玉米、水稻秧苗等多項農作物傳出受損情形，目前發現損害現象多為葉片凋萎及折斷等。

農業處表示，目前統計農作物受損面積，食用玉米約11公頃、茶約0.2公頃、香瓜約2公頃、水稻初期約50公頃、水稻秧苗約4公頃，昨縣府及公所人員至崙背、北港、元長、土庫、虎尾及莿桐等鄉鎮進行秧苗受寒流影響四方會勘，莿桐地區的乾估死亡受損率達1萬6000盤，已建議中央啟動救助，其他鄉鎮受損率約5至10%未達標，仍持續關注中。

近日氣溫回暖，農業處指出，後續可能發生延遲性影響而造成作物生長受阻及凋萎死亡，請農民仍需注意作物受損狀況，有災損者可先自行拍攝含有拍攝日期、當次災害狀況及相鄰田區、衛星定位資訊的照片，並自行標示田區坐落地段（地號），以利識別田區位置，並速通土地所在地公所。

農業處說，後續經農委會公告辦理救助，所在地農民請於受理申請救助期間內，併同申請文件送至各公所備查，作為災損認定的佐證參考資料，也能盡快在最短時間內復耕。

農曆新年期間接連2波寒流來襲，雲林縣部分鄉鎮水稻秧苗受損，示意圖。記者陳苡葳／攝影
農曆新年期間接連2波寒流來襲，雲林縣部分鄉鎮水稻秧苗受損，示意圖。記者陳苡葳／攝影

農民 寒流 災損

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