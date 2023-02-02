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南市獲前瞻補助近5千萬元 偏鄉112戶年底有自來水可用
台南市政府為改善偏遠地區用水問題，提案爭取112年中央前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫補助，獲核定總經費4990萬餘元，將改善歸仁區、關廟區、仁德區、安定區、白河區、佳里區、麻豆區、玉井區、柳營區、永康區、七股區及新市區等12行政區用水，完工後解決112戶居民用水問題。
市長黃偉哲表示，台南市供水普及率99.05%，六都排行第二，惟部分偏遠地區，因投資自來水鋪管工程造價過高，造成自來水普及率較低，居民必須長期倚賴山泉水或至外地購水，為讓民眾喝好水，打造永續安全水環境，是政府職責所在。
市府經濟發展局積極爭取水利署補助經費改善用水問題，112年增加編列自來水延管工程配合款2000萬元，是歷年最多，分擔工程經費，降低評比成本，順利爭取經濟部水利署核定玉井區中正里9鄰、歸仁區成功路一段等20案供水延管工程，總工程經費4990萬元，相關工程預計於112年底前完工通水，即可解決112戶居民無自來水可用問題。
經發局長林榮川表示，為再提升自來水普及率，市府與第六區管理處邀集相關單位實地勘查，經確認相關費用、環境條件及評比之各要項內容，仍約有316戶尚無自來水可用，總工程經費約4.3億元，未來將逐年編列本府「無自來水地區供水改善計畫─自來水延管工程」配合款，持續向經濟部水利署爭取更多經費補助，辦理無自來水地區延管工程，解決民眾飲用水問題。
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