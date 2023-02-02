嘉縣文化觀光局長新官上任 蔡易餘出考題：開發白水湖休息站

嘉義縣新任文化觀光局長徐佩鈴昨天上任，新官上任未燒三把火，立委蔡易餘先出考題：帶動海線濱海觀光，文化觀光局應提出東石白水湖休息站整體開發計畫。徐佩鈴說，將依雲嘉南濱海國家風景區管理處規畫狀況，共同協力後續發展事宜。

蔡易餘說，台61線交流道位在嘉義海線中間樞紐地帶，為帶動東石觀光發展及服務用路人中繼點，他與雲嘉南濱海國家風景區及公路總局，討論許多設置東石白水湖休息站規畫，原先公路總局只是要做簡易性休息站，他認為，為了讓濱海休憩廊帶更加完整，文化觀光局應該要提出整體開發計畫。

他強調，新任文觀局長徐佩鈴上任，是縣長翁章梁到交通部尋覓好人才，先前擔任交通部觀光局專門委員，推動國旅觀光，擁有許多觀光推廣經驗，嘉義海線濱海觀光當務之急，徐佩鈴擁由中央經歷，勢必能順利推動。

白水湖休息站建置涉及公路總局、雲嘉南風管處、國有財產署及文化觀光局等多個部會協力合作，所以由文化觀光局提出整體規畫案最合適，設置簡易性加油站，可讓用路人獲得休息還能補給，另外除了必要商業空間外，增設橫跨台61線市內天橋，將能變成眺望海邊打卡景點，所以未來白水湖休息區定能成為兼具觀光資源的重要中繼站。

蔡易餘表示，目前台南市府觀旅局已提出台61將軍休息站整體開發計畫，他也期待徐佩鈴能提出白水湖休息站未來規畫，休息區結合休憩購物、特色市集及多元性活動場地、簡易性加油站及高空天橋設置，進一步帶動嘉義海線的觀光及濱海休閒產業的發展。