環保署首位女副署長王雅玢 家鄉嘉義縣府選拔表揚傑出女性

行政院內閣改組，環評委員王雅玢接任副署長，她是環保署成立36年來首位女性副署長，王雅玢嘉義縣竹崎鄉人，榮獲縣府2021年傑出女性，獲縣長翁章梁公開表揚，嘉縣傑出女性榮任環保署首位女副署長，是嘉義之光。

王雅玢獲獎由嘉義縣環保局推薦，獲獎事蹟：王雅玢現職中原大學環境工程學系教授兼永續環境研究與教育中心主任，長期推動國際交流與科普教育，榮獲行政院環保署第一屆「女性環保楷模」表揚。由環保署遴選的2020「女性環保楷模」，獲獎者共有15位，分別來自學界、業界、NGO等不同領域為推動環保貢獻良多女性，「推動國際交流有成」，是王雅玢榮獲環保署女性環保楷模的主要原因之一。

王雅玢積極參與嘉義縣空氣品質改善計畫，擔任嘉縣汙染防制 (治)基金管理會及嘉縣空氣污染物減量推動小組委員，以專業及經驗，提供如何改善本縣空氣品質策略及措施建議。嘉義縣2020年空氣品質大幅改善，2020年與2019年比較，PM2.5及PM10濃度改善率皆為17%。