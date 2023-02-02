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燈花原鄉朴子元宵燈花璀燦吸睛 2/5恢復燈花媽踩街

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵，去年配合防疫取消元宵燈花媽遊樸城踩街嘉年華，5日元宵夜恢復踩街，配天宮營造御賜燈花藝術造景，吸引大批進香客及遊客，朴子市公所在公所廣場，佈置造型花燈，日夜景觀不同，入夜點燈絢麗迷人，成為元宵節亮點。

配天宮說，御賜燈花廟內四大主題：御賜百綻、高風亮節、梅蘭竹菊、鳥鳴澗；廟外兩大主題：燈海護航、春光滿載，元宵節系列活動豐富，5日上午8點到11點發送平安福圓，吃福圓，讓你福氣滿滿，晚間6點到9點燈花媽踩街嘉年華。

踩街嘉年華將由全台唯一「燈花媽祖鑾轎」，帶領身著創意燈花服飾的表演隊伍及民眾們踩街，沿路觀賞燈花，讓民眾感受到熱鬧朴子之夜，踩街嘉年華路線將從配天宮停車場啟程，沿途行經開元路、文化北路、海通路、光復路、中正路、南通路等街道，最後再返回配天宮，迎接晚間的精采表演。晚間7點到11點燈謎晚會，有豐富獎品，歡迎民眾同樂。

配天宮表示，御賜燈花從清朝流傳至今210年，成為傳統信仰慶典，朴子有燈花原鄉美名，配天宮御賜燈花起源於清代嘉慶年間，相傳水師提督王得祿為報答兄嫂許氏養育之恩，呈奏皇帝敕封許氏為一品夫人，邀請她到紫禁城欣賞元宵花燈；許氏年邁後，皇帝同意王得祿在提督府燦結與皇宮類似的燈花，後來燈從提督府移至配天宮展出。

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵，吸引進香客及遊客。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵，吸引進香客及遊客。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵，吸引進香客及遊客。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵，吸引進香客及遊客。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，有全台唯一「御賜燈花」節慶，每年春節到元宵節張燈結綵。圖／配天宮提供

元宵節 朴子 花燈

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