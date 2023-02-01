文化公園排爆！嘉市「星光兔」提燈超夯 還有2天可領

嘉義市政府推出呆萌的「星光兔」提燈，今天到周五，每天下午4點在文化公園的文化路與民族路口，發放1000個，今首日大排長龍，「頭香」中午12點就來排，從市長黃敏惠手中拿到提燈很開心。市府表示，2月4日下午在文化公園舉辦「元宵親子猜謎」活動，歡迎參加。

今天領小提燈的民眾，一路沿文化公園的民族路側邊排隊，人潮令網友直呼「搶手」、「提燈亮起來很好看」。

拔得頭籌領取小提燈的丁女士、張女士中午12點就前來排隊，兩人皆表示，自己是黃市長的粉絲，收到市長親自發的小提燈感覺格外有意義，每年的提燈不僅值得收藏，在外縣市親友之間也相當有人氣。

黃敏惠說，市府今年再度攜手出身花燈世家、國寶級燈藝師林健兒的女兒林佳葦，推出「星光兔」小提燈，以「不想做無聊的提燈」的初衷，期待大小朋友在製作組裝過程中，感受到滿滿樂趣；也祝福元宵節燈籠的光亮能照亮新一年的光明前途、溫暖每一戶人家。

為歡慶元宵，市府文化局4、5日兩日，規畫「全嘉在藝起2.0」年節慶典藝文活動，攜手在地優秀表演團隊帶來多元豐富的表演，並結合應景「猜燈謎」、「吃湯圓」活動；2月4日下午於文化公園則由母語協會與民族國小共同舉辦「元宵親子猜謎」活動。詳細可洽https://www.facebook.com/WECHIAYI

此外，嘉義市各廟宇也舉辦熱鬧慶典歡慶元宵，4日晚間6點半在圓福寺舉辦燈籠彩繪活動、7點於嘉市天后宮舉辦遶境祈福活動；5日元宵節當天，嘉邑東安宮在停辦3年後，於今年恢復舉行「迎福神鬧元宵」並於下午2點啟程遶境祈福、關廂境廟的「擲筊得金元寶」決賽也將於下午2點半舉行、九華山地藏庵則於元宵節當天上午舉辦「慶元宵親子寫生比賽」。