嘉市最年輕議員...他成立服務處 跨黨派站台 市長也來了

嘉義市本屆最年輕市議員26歲的民進黨林煒軒，今於西榮街成立服務處，市長黃敏惠、議長陳姿妏，同黨議員黃露慧、蔡文旭都到場，橫跨藍綠。黃敏惠說，希望未來攜手合作，所有市政回歸到前進的軌道；身兼綠營市黨部主委黃露慧說，綠營議員席次有增無減，一定要反黑金、支持對的人。

高中參與太陽花學運的林煒軒，首度參選嘉市議員第2選區（西區）獲第6高票，他經歷包括任職立委王美惠的助理，王美惠曾聲明指他「所有生涯規畫純屬個人行為，與本服務處無關」。對此，林煒軒說，為民服務超越黨派、超越派系；被歸類新潮流系，林煒軒未正面回答，說一步一腳印走自己的路。

黃敏惠率衛生局、民政處說，市府團隊與市議會是一體的，林煒軒的政見包括青年政策、社會關懷、毛小孩等層面，未來攜手合作，所有市政回歸前進的軌道，讓嘉市不斷自我超越，做更大的創新。

黃露慧說，去年大選人民給民進黨警訊，但嘉市的議員席次有增無減，代表市民對民進黨的服務與問政是有信心的，黨內要堅持清廉、勤政、愛鄉土的核心價值，杜絕黑金，她認同開放提名機制，鼓勵年經人為嘉市民進黨注入新血。

桃園市議員許家睿、台南市議員朱正軒也來站台，朱正軒說，有跨縣市服務案件會互相支援；許家睿說，本身是南部小孩到北部工作，未來多和南部議員合作，討論如何平衡台灣。