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嘉南大圳下游輕艇訓練河道疏濬 民代與選手的心聲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心已完成，將在3月初前完成驗收，成為輕艇訓練重要基地。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心已完成，將在3月初前完成驗收，成為輕艇訓練重要基地。記者鄭惠仁／攝影

台南市輕艇水上訓練中心將在3月前完成驗收，海佃國中等學校輕艇隊師生期待可提供更好的練習環境，但反映退潮時水不夠深，輕艇會碰觸底泥，希望能疏濬。六河局表示，因護堤老舊，疏濬是否能解決問題要通盤檢討，公共利益與安全都要顧及。

嘉南大圳下游河道筆直，水流平穩，長期以來是台南輕艇訓練的主要水域，目前海佃國中、土城高中與海事學校輕艇隊都在此練習，為此，市府在此興建水上訓練中心，硬體工程早在去年上半年就完工，師生無不期待能趕快開放使用。

海佃國中表示，目前選手都是早上6點到校，然後扛著輕艇走路到海佃國小前的嘉南大圳，訓練完後全身溼透，又要扛著輕艇回到學校後再沖澡，相當辛苦。若訓練中心早日啟用，輕艇可放在訓練中心，直接抵達後就可展開訓練，而且訓練後可直接在中心內沖澡，提供更好的練習環境，也能鼓勵更多學生加入行列，利於培訓選手。

體育局長陳良乾表示，因旁側工程影響拖延，將在3月初之前完成驗收，目前將先提供空間放置輕艇，接續將採BOT營運，或委由輕艇委員會管理。之前市議員李中岑及師生反映溪底有淤泥，退潮時水深不夠，輕艇底部會碰觸淤泥，要求疏濬，之前曾和水利署第六河川局溝通，但未達成共識，將持續溝通。

第六河川局副局長郭宏說，每年都定期監測，嘉南大圳下游並無淤積情形，水上訓練中心位置在感潮帶，而兩側堤防興建於30年前，已經老舊，若疏濬勢必危及堤防安全，必須有維修的配套措施。水是流動的，若只是疏濬，可能挖了後又會有沙流過來，必須從長計議，除了公共利益外也要顧及安全，正反兩面都要考慮到。

台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心已完成，將在3月初前完成驗收，水道疏濬還須與水利署第六河川局溝通。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心已完成，將在3月初前完成驗收，水道疏濬還須與水利署第六河川局溝通。記者鄭惠仁／攝影

台南 議員 水利署

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