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北港燈會登場 主打「厚工學」發放限量LOVE兔小提燈

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
北港燈會即將登場，雲林縣長張麗善（左三）今天北上宣傳。圖／雲林縣政府提供
北港燈會即將登場，雲林縣長張麗善（左三）今天北上宣傳。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府向交通部觀光局爭取2.2億元經費，串連雲西觀光廊帶，活化北港糖廠、糖鐵綠廊等大行動計畫，今年2月3日至3月12日在北港舉辦元宵燈會，縣長張麗善今北上宣傳2023北港光影藝術節，宣告「雲林厚工學」正式啟動，邀請大家到燈會原鄉北港，感受融合傳統與科技的元宵燈會。

2023北港光影藝術節以「源定北港、燦爛時光」為主題，北港朝天宮為主燈區，還有北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區等5大副燈區，集結傳統技藝保存者顏三泰、吳登興、林聰賢，傑出工藝家蔡爾平、交趾陶名師吳榮等11名藝師聯手操刀近20組作品。

雲林縣長張麗善表示，北港擁有豐厚的人文歷史、工藝傳統、百年藝陣，更是交通部觀光局授證的經典小鎮，未來將以一心（北港）、二軸（縣道164、台61線）、五遊為主軸發展。今年北港燈會2月4日啟燈，展期適逢2月17日白沙屯粉紅超跑抵達北港，為活動再添神隊友，邀請民眾一起來北港賞燈、吃美食。

文觀處長陳璧君說，雲林縣是「以農為本」的縣市，不論 農、漁、牧、糖業、宗教及工藝之成就，都是經長時間淬鍊出的元素，雲林一級產業如此豐厚，皆來自於「厚工」，意指費工，是種對品質不斷追求及熱愛細節的生活態度，將推動「YUNLIN BEST-雲林厚工學」計畫，打造地方文化品牌，期許香客轉遊客，遊客轉常客。

2月3日至3月12日，每天下午6點在水道頭文化園區，每周五下午6點在北港登記所，發放限量百個LOVE兔小提燈，需到北港六大燈區其中2處拍照打卡，HASHTAG燈會原鄉在北港，上傳FB或IG公開分享，並下載漫遊雲林APP，按讚粉絲專頁，就可獲得元宵小提燈。

2月4日下午6點有千人提燈踩街活動，由義民廟出發，行徑集雅軒、日發製糖廠、安和街，營造盛唐時貴妃出宮賞燈會氣氛；2月4日至26日周末晚上有歐比特樂團、短褲兄妹樂團、角舖樂團等現場演奏；2月11日至26日周末有燈籠彩繪DIY，每場限量12名額，在水道頭文化園區現場報名。

北港燈會即將登場，雲林縣長張麗善（前排左五）今天北上宣傳。圖／雲林縣政府提供
北港燈會即將登場，雲林縣長張麗善（前排左五）今天北上宣傳。圖／雲林縣政府提供

北港朝天宮 雲林 燈會

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