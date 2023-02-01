開學在即…雲林家扶「愛的負擔」告急！還差350萬

雲林家扶中心每學期開學前，都得為450名扶助學子籌募500萬元助學金，但這份「愛的負擔」今年卻因新年較早，資源集中歲末年終，「等不到」開學，目前僅募得150萬元，仍有三分之二缺口待援，斗六一間生態園區業者見狀，今慨捐20萬元，盼多少幫助紓解募款壓力。

雲林家扶目前扶助450名高中職及大專生，每學期所需的助學金500萬元，是筆龐大經費，然而近年受疫情影響，善款籌募不易，加上今年歲末、新年情況特殊，難度增加，現下還差350萬元。

雲林家扶中心主任廖志文說，今年開春第1天，有名年邁伯伯手提大紙袋，裏頭裝滿銅板表示要「全捐給家扶！」精算後共7586元，希望幫助貧困孩子念書；另一名長者往常都將兒子給的零用錢存下，每月透過郵政劃撥捐助千元給家扶，此次因擔心匯款時間差，索性騎腳踏車直衝現場捐款2000元，令人感動。