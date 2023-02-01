情定雲梯熠熠星光下的雲海浪漫 首場太平雲梯婚禮開放報名

嘉義縣阿里山國家風景區管理處舉辦阿里山神木下婚禮，持續17年，打造夜間浪漫星光下婚禮邁入第5年，3月13、14日將首度在嘉義縣梅山鄉太平雲梯舉行，透過浪漫婚禮，拍串周邊遊程，婚紗取景遍及瑞里紫藤花婚拍點、圓潭生態園區、水社寮車站等，為婚禮刻下「1314 一生一世」浪漫印記。

上午在太平雲梯舉行宣傳記者會，阿管處長洪維新、水保局南投分局分局長陳榮俊、縣政顧問李秀美、太平村長嚴清雅及多位民代、鄉鎮市公所代表，共同主持星光下婚禮宣傳會。

洪維新說，今年婚禮定3月13、14日舉行，佈置以「花現雲梯．百年好合」為設計主軸，結合阿里山花卉，將現場妝點成如仙境般浪漫儀式感星光下婚禮，婚拍行程串聯「太平藝術之鄉印記」，結合當地手作與植物染體驗，為新人打造阿里山雲霧上漫旅假期，山林自然芳香，糅雜人文薈萃的書香，交織出深具層次的極度浪漫。

婚拍地點從地景到茶園，感受雲梯茶席的醇厚茶香，手作藝術品的浪漫體驗，層層堆疊，繚繞回憶，積累成新人一生一世的綿延情長。

即日起在阿里山管理處官網開放報名，將錄取國內外新人15對、報名費用僅9999元整（象徵愛情長長9999）。往年有近百對新人搶先報名，期待有更多新人在阿里山互許終生。