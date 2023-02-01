嘉義縣全新科技運動館啟用 科技結合運動新體驗免費預約使用

嘉義縣立田徑場內全新建置「科技運動館」，上午啟用，館內提供多樣智慧科技運動器材，環境舒適、老少皆宜，即日起周一到周五上班時間，免費開放民眾網路預約使用。

啟用儀式由縣長翁章梁、教育部體育署簡任視察吳偉銘、教育處長李美華、中正大學運動競技學系教授廖俊儒等人共同啟動，翁章梁與來賓熱身體驗，搖擺身軀活動筋骨，大聲吶喊運動青春活力，隨後在廖俊儒帶領下體驗館內器材，掃描QR code啟動智慧科技裝置後，裝置將協助使用者詳細記錄運動數據，包括反應時間、肌肉出力的公斤數等，一目了然。

體育署補助經費400萬建置場館，計畫執行對縣府指導及經驗分享，廖俊儒貢獻長年教學與實務經驗，為科技運動館擘劃三大亮點，包含新穎、吸睛科技運動體驗區、全年齡層適宜智慧健身區及強化永續經營目標的大專院校跨域合作。

科技運動館做為科技與運動結合新型態運動場域，導入包含燈光反應訓練系統、智慧飛鏢機、高爾夫體感遊戲及智慧商用跑步機、智慧等速肌力訓練機、智慧全身垂直律動機等，透過寓教於樂的過程，讓鄉親能夠充分體驗運動與遊玩的樂趣。

智慧健身設備數據蒐集系統可即時分析使用者各項肌力與運動數據，做評估健康與體能參考，為使科技運動館永續經營，縣府與中正大學進行人才培育、創新優化服務及運動數據管理等合作模式，期盼達到運動領域人才留用與在地就業的目標。

廖俊儒說，希望科技運動館讓縣民感受不同以往運動方法，透過智慧器材建置蒐集民眾運動數據，對地方政府日後數據治理有詳細參考依據，未來將繼續協助嘉縣府爭取中央不同級別的計畫協助，讓運動館更完整。營運時段：周一到周五上午9點到中午12點，下午1點到5點。臉書搜尋「嘉義縣科技運動館」。預約網址https://www.surveycake.com/s/LPwn2?fbclid=IwAR2GrUnnlrP-