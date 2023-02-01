培養中學生國際觀 家扶冬令營學習永續不NG
嘉義家扶中心辦理3天2夜「傳說-我是國中生」國中生冬令營，共有30名受扶助國中生參加，冬令營以「SDGs永續發展目標、CRC兒童權利公約」為主題，融合了「健康與福祉」、「多元夥伴關係」及「優質教育」等面向，透過情境故事劇的鋪陳、及闖關任務等大小團體活動，促進成員獲得適切的青少年成長權益，從而也認識並增加國際觀，在寒假期間，成員滿足了樂於冒險好奇、戶外休閒及同儕認同等需求，提升了內在涵養與知識。
去年剛升上國中的「小宇」，媽媽感受到正值國中階段的小宇，有許多的身心轉變和自主性，會想與同學結伴外出，另外疫情居家上課期間，增加了網路3C的使用率，課業難度又高於國小，有不知如何教育的困擾。
社工得知後與小宇會談關心，知道其校園生活常會有倡導兒童權益、培養國際觀點的學習，同時，國中課綱中也增加了SDGs永續發展目標、CRC兒童權利公約等，在鼓勵之下，小宇和同伴們一起學習「多元夥伴關係」、「優質教育」、「兒童權利公約」，另外，藉由青少年次文化的手機遊戲-傳說對決的情境故事，轉化為闖關任務，逐漸做到自我探索、傾聽和尊重他人的行為，也可以觀察環境中的人事物，而社工與大學志工從旁對成員們的陪伴及教導，發揮了優質教育的價值。
家扶中心沈明彥主任表示，兒童與青少年是國家未來的主人翁，維護其安全生存、良好教育的權益是相當重要，隨著青少年身心理的成長速度，還有社群網路資源的普及化，營隊除了讓國中生有自我探索體驗外，也接軌國際性的兒少發展倡議主題，強化青少年的體驗及學習，而營隊感謝中正社會福利學系學生志工們，在三天兩夜的活動設計與帶領，另外，自然環境中，也讓青少年有更充足活力的成長資源，可以放鬆展現活力，建立同儕友伴關係，均是營隊可以培養青少年有良好品德、多元學習與健康身心的成效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言