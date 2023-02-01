培養中學生國際觀 家扶冬令營學習永續不NG

嘉義家扶中心辦理3天2夜「傳說-我是國中生」國中生冬令營，共有30名受扶助國中生參加，冬令營以「SDGs永續發展目標、CRC兒童權利公約」為主題，融合了「健康與福祉」、「多元夥伴關係」及「優質教育」等面向，透過情境故事劇的鋪陳、及闖關任務等大小團體活動，促進成員獲得適切的青少年成長權益，從而也認識並增加國際觀，在寒假期間，成員滿足了樂於冒險好奇、戶外休閒及同儕認同等需求，提升了內在涵養與知識。

去年剛升上國中的「小宇」，媽媽感受到正值國中階段的小宇，有許多的身心轉變和自主性，會想與同學結伴外出，另外疫情居家上課期間，增加了網路3C的使用率，課業難度又高於國小，有不知如何教育的困擾。

社工得知後與小宇會談關心，知道其校園生活常會有倡導兒童權益、培養國際觀點的學習，同時，國中課綱中也增加了SDGs永續發展目標、CRC兒童權利公約等，在鼓勵之下，小宇和同伴們一起學習「多元夥伴關係」、「優質教育」、「兒童權利公約」，另外，藉由青少年次文化的手機遊戲-傳說對決的情境故事，轉化為闖關任務，逐漸做到自我探索、傾聽和尊重他人的行為，也可以觀察環境中的人事物，而社工與大學志工從旁對成員們的陪伴及教導，發揮了優質教育的價值。