快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／水利用地也種滿電？台南藍軍轟：太陽光電已變調

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，恐影響排水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，恐影響排水。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，置排水疏洪防災保護人命於不顧，呼籲市長和中央放過台南市，為何台南市良田、魚塭都用來種電，連道路、水利用也都種電，請檢調深入追查，若有違法要嚴加查辦。

市府水利局表示，民眾陳情的不是非都水利用地，是農水署的排水路，已緊急通知農水署嘉南管理處到現場了解，後續會共同關心有無影響排水；經發局也說，依非都土地使用管制規則，水利用地容許做再生能源相關的設施，但有條件必須確保蓄水供水防洪的功能，相關程序審查必須通過相關規定審查才會核准，但若有影響排水功能會要求立節改善。

議員蔡育輝表示，台南有農電共生、漁電共生，還出現路電共生、水電共生，尤其2公頃以下小面積種電，台南市府已核准400多件，民怨沖天，現在居然在水利用地種電，現在只是整地而已，就水泥柱、網子、藤蔓條，未來還要裝置太陽光電板，為了怕影響水流，都不准光纖業者在水溝拉光纖，舉輕以明重，水利地種電的嚴重性，台南市府怎會不明瞭？應該撤銷，為何還持續核准？

議員林燕祝也說，台南市是古都，結果種稻米的農地種電，養殖魚類的魚塭種電，人行道也種電，現在水利地種電更讓人生氣，台南市是易淹水的城市，永康低窪地區愈強降雨就淹，未來水利地種滿電，如何排水？

議員蔡宗豪指出，日本能源也多仰賴進口也拚淨排碳，但日本沒有在水利地種電，因為影響排水，安南區海尾路準備裝置400支行人道太陽光電板，日前才剛剛發生鋼柱被強風吹垮的意外，萬幸的是，沒有行人經過否則傷人怎麼辦？水利用地種滿電如何防洪排水？

水利局水利行政科長郭伯維表示，議員接獲陳情是位在鹽水區水秀段，位在都市計畫區農業區內，是太陽能業者承租國產署土地，向市府經發局審查在民國110年6月同意核准設置太陽能設施，涉及農田水利署嘉南管理處轄管農田排水路，並非區域排水，在會審時有要求太陽能業者應以不影響原有排水功能為原則下設置，並要向農水署嘉南管理處申請同意，昨天獲悉已緊急聯絡嘉南管理處，後續會持續關心有無影響排水路情形。

經發局也說， 在非都市土地使用管制規則附表，水利用地容許做再生能源相關的設施，但有條件必須確保蓄水供水防洪的功能，相關程序審查必須通過相關規定審查才會核准，但若有影響排水功能會要求立節改善。

台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，恐影響排水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，恐影響排水。記者吳淑玲／攝影

種電 台南 議員 水利局

延伸閱讀

太陽光電科技負責人與客戶應酬 酒醉親女業務的嘴獲緩刑

H鋼柱一吹就倒！反南市海尾路種電 環團擔心台江有第2個太陽

金山清水溪排水瓶頸打通 告別淹水之苦防洪升級

影／台南永康幹道王行東路破爛常水患 改善工程動土

相關新聞

綠盈牧場轉型粉牛樂園試營運 遊客不見乳牛只有賽鵝怨「遇雷」

嘉義縣知名熱門親子休閒景點、中埔鄉綠盈牧場，經營逾20年，去年休園重新整修8個月，轉型粉牛樂園，新春試營運，園區維持原熱...

月津港燈節「城裡的月光」提燈亮相 闡述月亮傳說

正在台南鹽水展出的2023月津港燈節，迄今吸引55萬人次賞燈，市府今推出限量「城裡的月光」設計提燈，每盞100元，讓民眾...

台南平地櫻花陸續吐苞 2月底迎接花季

台灣山區櫻花陸續盛開，武陵農場櫻花季也要在2月7日登場，台南市平地也有櫻花，東區巴克禮公園近90棵櫻花及延平國中120棵...

培養中學生國際觀 家扶冬令營學習永續不NG

嘉義家扶中心辦理3天2夜「傳說-我是國中生」國中生冬令營，共有30名受扶助國中生參加，冬令營以「SDGs永續發展目標、C...

影／水利用地也種滿電？台南藍軍轟：太陽光電已變調

台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，置排水疏洪防災保護人命於不...

大聲播放音樂、重低音震動 舞蹈教室遭檢舉挨罰3千元

黃姓男子在台南大樓8樓開設舞蹈教室，去年7月起郭姓業者選在同棟大樓7樓開設K書中心，不勘樓上大聲播放音樂、重低音震動，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。