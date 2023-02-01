影／水利用地也種滿電？台南藍軍轟：太陽光電已變調

台南市議會國民黨團今召開「變調的太陽光電」記者會，指民眾陳情連重要的水利用地都廣設太陽光電板，置排水疏洪防災保護人命於不顧，呼籲市長和中央放過台南市，為何台南市良田、魚塭都用來種電，連道路、水利用也都種電，請檢調深入追查，若有違法要嚴加查辦。

市府水利局表示，民眾陳情的不是非都水利用地，是農水署的排水路，已緊急通知農水署嘉南管理處到現場了解，後續會共同關心有無影響排水；經發局也說，依非都土地使用管制規則，水利用地容許做再生能源相關的設施，但有條件必須確保蓄水供水防洪的功能，相關程序審查必須通過相關規定審查才會核准，但若有影響排水功能會要求立節改善。

議員蔡育輝表示，台南有農電共生、漁電共生，還出現路電共生、水電共生，尤其2公頃以下小面積種電，台南市府已核准400多件，民怨沖天，現在居然在水利用地種電，現在只是整地而已，就水泥柱、網子、藤蔓條，未來還要裝置太陽光電板，為了怕影響水流，都不准光纖業者在水溝拉光纖，舉輕以明重，水利地種電的嚴重性，台南市府怎會不明瞭？應該撤銷，為何還持續核准？

議員林燕祝也說，台南市是古都，結果種稻米的農地種電，養殖魚類的魚塭種電，人行道也種電，現在水利地種電更讓人生氣，台南市是易淹水的城市，永康低窪地區愈強降雨就淹，未來水利地種滿電，如何排水？

議員蔡宗豪指出，日本能源也多仰賴進口也拚淨排碳，但日本沒有在水利地種電，因為影響排水，安南區海尾路準備裝置400支行人道太陽光電板，日前才剛剛發生鋼柱被強風吹垮的意外，萬幸的是，沒有行人經過否則傷人怎麼辦？水利用地種滿電如何防洪排水？

水利局水利行政科長郭伯維表示，議員接獲陳情是位在鹽水區水秀段，位在都市計畫區農業區內，是太陽能業者承租國產署土地，向市府經發局審查在民國110年6月同意核准設置太陽能設施，涉及農田水利署嘉南管理處轄管農田排水路，並非區域排水，在會審時有要求太陽能業者應以不影響原有排水功能為原則下設置，並要向農水署嘉南管理處申請同意，昨天獲悉已緊急聯絡嘉南管理處，後續會持續關心有無影響排水路情形。