綠盈牧場轉型粉牛樂園試營運 遊客不見乳牛只有賽鵝怨「遇雷」
嘉義縣知名熱門親子休閒景點、中埔鄉綠盈牧場，經營逾20年，去年休園重新整修8個月，轉型粉牛樂園，新春試營運，園區維持原熱門「賽鵝」活動，沒有乳牛讓遊客親近，有遊客春節買門票入園，抱怨說，「 天啊！第一站就遇雷，原綠盈牧場變成粉牛樂園，這裡變好多，動物只剩鵝」。
顏姓業者說，粉牛樂園就是之前的綠盈牧場，因為畜牧防疫需求，從今年更名粉牛樂園，將乳牛與小動物互動取消，只保留白鵝賽跑，未來還會增加食農教育，新園區還沒完全竣工，考慮親子春節旅遊先試營運，門票50元，在地中埔鄉灣潭及鹽館村民免費入園。
香港有賽馬、澳門有賽狗，粉牛樂園有賽鵝，一樣超緊張，不過賭贏沒獎金，只有獎品牛奶糖；賽鵝訓練方法，每天早上10點、下午1點、4點半，帶白鵝到賽道起點吃飼料，並在賽道終點放大盤飼料，時間到，白鵝就會開心跑到賽道起點，閘門一開，快速衝回終點吃大餐，原以為白鵝賽跑只是有趣，沒想到超刺激，45公尺賽道，白鵝們如果沒有東張西望，大約12秒能跑回到終點，平均時速大約13.5公里。
牧場占地5公頃，原是飼養20頭荷蘭種乳牛小牧場，轉型成為兼具休閒、觀光、育樂、親子及團體休閒的綠盈牧場，規畫烤肉、戲水、滑草場、昆蟲保育及自然賞鳥區等，有賽鵝活動、喝牛奶比賽、氣球造型教學、小小戲水區等，受歡迎，今年重新整修轉型粉牛樂園。
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