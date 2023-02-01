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月津港燈節「城裡的月光」提燈亮相 闡述月亮傳說

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節「城裡的月光」提燈曝光， 闡述月亮傳說。圖 ／台南市政府提供
台南鹽水月津港燈節「城裡的月光」提燈曝光， 闡述月亮傳說。圖 ／台南市政府提供

正在台南鹽水展出的2023月津港燈節，迄今吸引55萬人次賞燈，市府今推出限量「城裡的月光」設計提燈，每盞100元，讓民眾自行組裝，同時也在賞燈區附近增加流動公廁，因應龐大賞燈人潮。

台南市政府文化局說，被譽為台灣最美水岸燈節「月津港燈節」，周末即將迎接一年一度的元宵佳節，以及世界三大民俗節慶「鹽水蜂炮」，預計元宵周末鹽水小鎮將湧入30萬觀光人潮。

而月津港燈節1月14日開展以來，已吸引超過55萬人次來到鹽水賞燈，展期至2月12日，每日啟燈時間下午5點半至晚上11點，元宵節當天加碼開燈至凌晨2點。

月津港燈節今年主題「城裡的月光」，以既浪漫又奇幻，並富有希望能量聲光裝置藝術作品。

文化局說，配合活動主題，市府今年特別設計「城裡的月光」設計提燈，讓民眾自行組裝，「城裡的月光」設計提燈剪影訴說台南故事，回顧鹽水與月津港歷史，宛如⼀段月亮傳說，月津港是照亮鹽水的明月，帶來絢爛迷人繁華，而地貌改變則像是月之盈虧，引發潮汐般城市故事演繹。

亮燈後顯現出城市剪影，是使用台南知名古蹟及地標堆疊出的城市意象，月津八景之一的赤兔望月及鹽水的焰火做點綴，訴說著台南經過400年來歲月變化。

提燈即日起於鹽水赤兔製造所(鹽水區中山路10號-面對周倉廟右側)限量販售，每組100元。其他限量免費獲取提燈方式，請關注月津港燈節及市長黃偉哲官方臉書社群最新訊息。

文化局說，日前強風造成部分展品受損，相關作品已全部修復完成，由於賞燈人潮大增，為節省遊客排隊時間，經市長黃偉哲指示，市府也在永成戲院、橋南老街、親水公園周邊將流動廁所緊急加倍並增停大型流廁車，總計38座流動廁所及5台大型流廁車共88座，數量比去年整整增加至少50座以上。同時也再強化各鄰近公廁指示標誌，加派服務人力引導，讓遊客來到鹽水賞燈遊玩盡興。

台南鹽水月津港燈節「城裡的月光」提燈曝光， 闡述月亮傳說。圖 ／台南市政府提供
台南鹽水月津港燈節「城裡的月光」提燈曝光， 闡述月亮傳說。圖 ／台南市政府提供

月津港 台南

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