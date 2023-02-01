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台南市春節連假8天282件 3年來環保陳情每年減3成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局守護環境，常態性運用科技儀器輔助執法。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局守護環境，常態性運用科技儀器輔助執法。記者鄭惠仁／翻攝

環境守護無假期，台南市環保局統計春節連假期間從小年夜到年初八，共受理282件公害陳情案件，分別為空汙162件、噪音68件、環境衛生46件、廢棄物4件及水汙染2件。與去春節350件減少68件，其中，環境衛生汙染案件減少最多共54件。

環保局指出，今年南市春節期間環境公害案件陳情以異味汙染物、噪音及環境衛生為主。異味汙染以燃燒金紙、餐飲業油煙汙染佔多數，噪音為商業及住家使用擴音設備歌唱及工地施工等情事導致，環境衛生則為街道髒亂及垃圾堆放等。

環保局強調，一旦接獲民眾報案，稽查人員即攜帶相關蒐證器材查處，再依量測情形進制、告發處分等；空氣汙染陳情案件，若陳情對象為事業單位，會去查核事業單位的防制設備處理效率，如為露天燃燒則是立即要求撲滅並依法告發；環境衛生則會循線查察髒亂源及行為人，再依法要求改善或告發處分以維護環境品質。

統計自2021年起，近3年春節期間公害陳情案件逐年降低，從584件、350件到今年282件，平均每年約減少3成陳情案件。

市長黃偉哲表示，各行業不論何時皆應遵守相關環保法規，凡違規汙染業者，環保局都會嚴查重罰，以阻止破壞環境的行為。環保局除人力稽查外，也已常態性運用科技儀器輔助執法，也透過環檢警環聯繫平台共同打擊環保犯罪案件。

環保局長許仁澤呼籲民眾，發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800-066666檢舉不法。

春節 噪音 黃偉哲 台南 環保局長

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