影／邱莉莉主持議會新春團拜 籲市府提出疫後振興方案
台南市議會上午舉辦新春開工團拜，在議長邱莉莉及副議長林志展帶領下，議員及員工們齊聚迎春，相互傳遞新年祝福，葉澤山副市長也率市府一級首長們到場參與，議會也致贈3家社福團體各8 萬元慰問金，分享關懷與愛，場面熱鬧又溫馨。
邱莉莉表示，今年會是很好的一年，因為南鯤鯓代天府抽出13年來首支上上籤，相信台灣的百工百業能走出疫情、找回元氣；她也期盼市府提出振興計畫，尤其是對市民的紓困方案。邱強調，8日開始就是第一次臨時會，希望議會行政人員謹慎處理臨時會各相關事項，讓議員們發揮監督市政功能。
出席團拜及慰問活動的議員有尤榮智、曾培雅、施余興望、陳皇宇、郭鴻儀、邱昭勝、林冠維、蔡麗青、周嘉韋、黄肇輝、李宗霖、蔡育輝、沈震東、楊中成、吳禹寰、蔡筱薇等人，曾之婕議員則由服務處人員代表，與邱莉莉及林志展共同頒發慰問金給南區家扶中心、北區家扶中心及麻二甲之家，分別由李保良主任、黃如芳督導及劉姍姍執行長代表接受。
邱莉莉指出，南、北區家扶中心在每學期前都要努力籌措奬助學金，幫助家境清寒的兒童就學，所以南市議會特地致送慰問金，盼能產生拋磚引玉的效果。也希望議會的慰問金能協助麻二甲之家的未婚媽媽和單親兒童們走出困境、越來越好。
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