影／邱莉莉主持議會新春團拜 籲市府提出疫後振興方案

台南市議會上午舉辦新春開工團拜，在議長邱莉莉及副議長林志展帶領下，議員及員工們齊聚迎春，相互傳遞新年祝福，葉澤山副市長也率市府一級首長們到場參與，議會也致贈3家社福團體各8 萬元慰問金，分享關懷與愛，場面熱鬧又溫馨。

邱莉莉表示，今年會是很好的一年，因為南鯤鯓代天府抽出13年來首支上上籤，相信台灣的百工百業能走出疫情、找回元氣；她也期盼市府提出振興計畫，尤其是對市民的紓困方案。邱強調，8日開始就是第一次臨時會，希望議會行政人員謹慎處理臨時會各相關事項，讓議員們發揮監督市政功能。

出席團拜及慰問活動的議員有尤榮智、曾培雅、施余興望、陳皇宇、郭鴻儀、邱昭勝、林冠維、蔡麗青、周嘉韋、黄肇輝、李宗霖、蔡育輝、沈震東、楊中成、吳禹寰、蔡筱薇等人，曾之婕議員則由服務處人員代表，與邱莉莉及林志展共同頒發慰問金給南區家扶中心、北區家扶中心及麻二甲之家，分別由李保良主任、黃如芳督導及劉姍姍執行長代表接受。