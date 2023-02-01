正統鹿耳門聖母廟高空焰火4日登場 挑戰直徑300米巨型花火
台南市正統鹿耳門聖母廟將在本月4日舉辦「迓春牛暨高空花火炸蜂炮」盛會，市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮今進行啟炮儀式，廟方表示，今年除了恢復搶春牛之外，眾所期待的夜間焰火分為5階段施放，花火、蜂炮總長逾1小時，其中，更挑戰直徑超過300公尺的高空巨型焰火。
正統鹿耳門聖母廟過去2年因疫情取消鞭春牛、搶春牛，今年恢復舉辦，王增榮表示，2月4日當天民眾可從早上就開始體驗市定民俗「春牛」文化，早上進府城參加「迎春禮」，下午回廟欣賞藝陣表演，傍晚迓春牛遊行，入夜後鞭春贊、搶春牛，並欣賞高空焰火及蜂炮。
夜間焰火施放分為5階段，第1階段為啟炮儀式後的環廟焰火，數萬發焰火將「台版紫禁城」圍繞其中，精彩壯觀；第2階段將施放6門蜂炮；第3階段會施放兔年主題高空焰火；第4階段6門蜂炮後，最後登場的就是巨型高空花火。花火長度共約30分鐘，加上蜂炮總長超過1小時。
廟方指出，萬眾期待的焰火已經開始裝設，今年挑戰直徑逾300公尺的高空巨型焰火，從台南市區都可以看見，另外，這次的迓春牛遶境遊行全長約5公里。
黃偉哲說，元宵節在台南有2大盛事是南北齊名，北有鹽水蜂炮，南有鹿耳門聖母廟的鞭春牛、迎春牛、焰火等活動，特別是鞭春牛習俗已有幾十年歷史，歸功於聖母廟用心維繫，讓傳統文化永續流傳。
2月4日當天下午5點聖母廟周邊將管制交通，若要開車前往的人建議提早出發，廟方呼籲，參與炸蜂炮及欣賞高空焰火的民眾務必做好安全防護措施並注意眼睛防護，維護自身安全才能玩得開心又安心。
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