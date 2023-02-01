正統鹿耳門聖母廟高空焰火4日登場 挑戰直徑300米巨型花火

台南市正統鹿耳門聖母廟將在本月4日舉辦「迓春牛暨高空花火炸蜂炮」盛會，市長黃偉哲與聖母廟主委王增榮今進行啟炮儀式，廟方表示，今年除了恢復搶春牛之外，眾所期待的夜間焰火分為5階段施放，花火、蜂炮總長逾1小時，其中，更挑戰直徑超過300公尺的高空巨型焰火。

正統鹿耳門聖母廟過去2年因疫情取消鞭春牛、搶春牛，今年恢復舉辦，王增榮表示，2月4日當天民眾可從早上就開始體驗市定民俗「春牛」文化，早上進府城參加「迎春禮」，下午回廟欣賞藝陣表演，傍晚迓春牛遊行，入夜後鞭春贊、搶春牛，並欣賞高空焰火及蜂炮。

夜間焰火施放分為5階段，第1階段為啟炮儀式後的環廟焰火，數萬發焰火將「台版紫禁城」圍繞其中，精彩壯觀；第2階段將施放6門蜂炮；第3階段會施放兔年主題高空焰火；第4階段6門蜂炮後，最後登場的就是巨型高空花火。花火長度共約30分鐘，加上蜂炮總長超過1小時。

廟方指出，萬眾期待的焰火已經開始裝設，今年挑戰直徑逾300公尺的高空巨型焰火，從台南市區都可以看見，另外，這次的迓春牛遶境遊行全長約5公里。

黃偉哲說，元宵節在台南有2大盛事是南北齊名，北有鹽水蜂炮，南有鹿耳門聖母廟的鞭春牛、迎春牛、焰火等活動，特別是鞭春牛習俗已有幾十年歷史，歸功於聖母廟用心維繫，讓傳統文化永續流傳。