你見過法式春聯嗎？法國神父偏鄉竹崎福傳新春自創法式春聯

66歲天主教法國神父韋方濟，來台奉獻傳教逾30年，形容自己是「法製台灣人」，長期關懷偏鄉弱勢學童，在嘉義縣偏鄉竹崎鄉內埔小德蘭朝聖地教堂傳教，融入本地文化，自創法式春聯，寫聖經金句、新春祝福文字送人，法式春聯充滿天主祝福，討人喜愛收藏。

韋方濟說得一口流利台語，取得中華民國國籍，曾在台南、高雄傳教，長期關懷弱勢學童，過去在台南後壁菁寮國中創辦「夜光點燈課後陪伴學習計畫」及創客課程，翻轉偏鄉孩子教育，邀知名德國建築師波姆父子檔，為老舊菁寮教堂注入新生命，成為知名地標及建築教學觀摩地點。

「歸化為台灣人，是天主對我的祝福，我感到無比光榮！」韋神父去年到嘉義教區竹崎鄉內埔小德蘭朝聖地教堂傳教，他自學雕刻、書法，2015年獲內政部頒發「績優外籍宗教人士」殊榮，他說，會自創法式春聯，主因是朋友的鼓勵，藉此拉近與教外朋友距離，以利福傳，熱心教友為神父經營臉書粉專「生活朝聖者學堂」。

韋方濟獨創中法合體法式春聯，中文字書法字形飄逸，有的書法字旁有法文字，讓人感受法國味，韋方濟在朋友鼓勵下，拿起毛筆書寫，認真學寫中文，歪歪斜斜的筆劃，越寫越好，吸引許多教友、教外朋友索取，韋方濟歡迎大家新春來內埔教堂，他送法式春聯祝福。