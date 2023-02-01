林內半世紀老橋快撐不住 斥資千萬改建完工時間曝光

雲林林內茂興橋是茂興村連結市區的重要道路，近年氣候異常，當地偶發生暴雨，橋下乾溪水流湍急、排水不及，經鄉公所爭取，獲嘉邑行善團出資改建，但設計監造過程因程序冗長、經費等問題流標數次，今總算一一克服，順利動土，最快年底前完工。

茂興橋自1976年興建使用至今已有47年，結構年久失修，會車安全及通行便利影響周邊數十住戶和農民甚鉅，鄉公所多年前啟動該建計畫，但因時空背景轉移，工程程序及物價波動影響，設計及監造流標10次，經縣府協助推動，今如期動土。

縣長張麗善、縣府工務處長汪令堯、嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志、林內鄉長劉姿言及多名地方人士參與動土典禮，祈求茂興橋施工期間平安順利。

劉姿言說，茂興橋鄰近雲60線鄉道，跨越乾溪，是林茂村小坑產業道路，與茂興部落居民、農民對外主要聯絡橋梁，原有橋梁底過低，影響通水斷面，極需改建。

經縣府、嘉邑行善團負責設計監造及出資改建，將投入約1439萬元，計畫抬升橋面31公分左右，原2座橋墩橋以符合現代防洪工法改落1座，增加水流疏通，減少阻礙。