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最文青！雲林3處元宵燈會 圍繞歷史建築打造巷弄燈籠海

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
虎尾涌翠閣是百年歷史建築，點燈活化結合燈會活動。記者黃于凡／攝影
虎尾涌翠閣是百年歷史建築，點燈活化結合燈會活動。記者黃于凡／攝影

元宵節快到了！雲林縣今年有各式燈會活動，虎尾、北港、斗六環繞歷史建築，佈置花燈及巷弄燈海，綿延不絕的燈籠海，場景美不勝收也有美食市集和猜燈謎活動，摸獎活動有機會把雙門冰箱帶回家；劍湖山也推出雙人599元超值套票，白天遊樂園，晚上賞花燈。

虎尾鎮設置4大燈區，主燈區為大成多功能活動中心-宇宙燈區，副燈區為涌翠閣-時光機燈區、素還真圓環-搖滾燈光秀、虎尾鐵橋-虎愛你燈區。2月5日晚上7點在虎尾圓環旁停車場舉辦元宵晚會，有美食餐車及文創市集，猜燈謎活動可得300元餐車市集兌換券，也有雙門冰箱及42吋液晶螢幕等抽獎活動。

北港鎮打造超美巷弄燈會，環繞歷史建築及老街道， 2月4日晚上6點由義民廟出發，行徑集雅軒、日發製糖廠、安和街，營造盛唐時貴妃出宮賞燈會氣氛，主燈設在義民廟廟埕-祈願人間平安，副燈區則在遊客中心（舊登記所）及大復戲院，2處都是特色歷史建築，賞燈同時也能來場文化之旅。

斗六市公所在膨鼠森林公園舉辦元宵燈會，今年不同以往，將從元宵節一路展至3月31日，是展期最長的燈會，主燈區在膨鼠森林公園，以「元氣兔」為主角，傳達活力、朝氣形象，副燈區在行啟紀念館、太平老街，有綿延1公里花燈海，共懸掛1萬3000顆燈籠，場景美不勝收。

劍湖山世界經理張華紋說，響應雲林多處推出主題燈會，推出雙人套票599元，即日起開賣至2月4日中午，白天可到劍湖山世界，每天都有戽斗星球見面會、拉丁美洲狂歡慶典 、VR Dino飛越恐龍谷，另，2月份有春遊專案，門票白天499元、午後1點399元，更多詳情可見官網 janfusun.com.tw。

斗六太平老街掛有上萬顆燈籠，綿延1公里燈籠海。記者黃于凡／攝影
斗六太平老街掛有上萬顆燈籠，綿延1公里燈籠海。記者黃于凡／攝影
劍湖山世界響應雲林多處推出主題燈會，推出雙人599元超值套票。記者黃于凡／攝影
劍湖山世界響應雲林多處推出主題燈會，推出雙人599元超值套票。記者黃于凡／攝影

燈會 歷史建築 元宵節

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