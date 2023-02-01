玉山銀行受託菩月樂齡公益信託 捐贈敏道家園生活輔具基金
天主教嘉義教區敏道家園發起勸募購置生活輔具基金，玉山銀行受託「菩月樂齡公益信託」出資幫忙，今天上午指派朴子分行代表到敏道家園，捐贈48萬6000元給院長涂淑錦，當作購置生活輔具基金，捐贈儀式場面溫馨。
敏道家園服務對象，大多為重度、極重度多重障礙個案，目前收容的114名服務對象，約有70名無行走能力，行動上必須仰賴輪椅、助行器輔具，又有自行用餐困難，需工作人員協助餵食，或使用鼻胃管灌食，日常生活依靠他人支持及照顧。
行動不便讓他們缺乏自主性運動，長期以來影響身體健康甚鉅，敏道家園發起勸募購置生活輔具基金，希望購置生活輔具幫助身心障礙院生增加被動運動的時間，維護身體健康。另，照護人員高齡化是另項隱憂，輔具運用可降低工作人員的職業傷害，使照護更有效率。
玉山銀行受託「菩月樂齡公益信託」得知敏道需求，出資幫忙，由玉山銀行朴子分行代表捐助48萬6000元給敏道，另贈送敏道114名身心障礙朋友，每人1千元紅包，做他們生活零用金，合計共60萬元，祝福他們快快樂樂。
敏道家園院長涂淑錦回贈感謝狀，以及身心障礙院生手工製作卡片，表達他們感謝，謝謝「菩月樂齡公益信託」捐助，以及玉山銀行關懷支持，讓身心障礙院生享有更好生活品質，未來將建構更完整照護系統，為這群折翼天使提供更完善服務。
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