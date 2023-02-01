快訊

陳菊人馬接掌新內閣要職 調節蔡賴黨政關係安全閥？

「人類自由指數」台灣亞洲第一！中國大陸全球排名152吊車尾

年後轉職潮！雲嘉南分署本月連辦34場徵才 最高月薪6萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
轉職潮至，勞動部雲嘉南分署本月連辦34場徵才，最高月薪上看6萬元。圖 ／雲嘉南分署提供
轉職潮至，勞動部雲嘉南分署本月連辦34場徵才，最高月薪上看6萬元。圖 ／雲嘉南分署提供

不少有意轉職上班族，選擇農曆春節後換跑道，因應轉職高峰期，勞動部雲嘉南分署年後將連辦34場徵才，預估有3300個職缺，更有業者開出最高月薪6萬元。

雲嘉南分署說，本月將接力辦理34場實體及線上徵才活動，邀集智慧機械產業、批發零售業、有機農業、生物科技及傳統製造業等，釋出近3300個職缺，不乏機械工程師、環安專員、業務儲備幹部、品管人員，民眾好好把握機會，爭取與廠商直接面對面，加速成功錄取機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，34場徵才活動，包括官田鋼鐵、三商家購、碁富食品、大瓏企業、玖益生物科技、宇榮高爾夫等多家知名企業；其中南科直得科技開出薪資4萬元起，要找軟體控制開發、PLC電控、機器人軟體等多個工程師職務，怡州實業也祭出月薪最高6萬徵求銷售代表，相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

劉邦棟也說，若待業民眾對工作尚未有具體目標，也可先來雲嘉南分署職訓學專長，本年度第二期自辦職前訓練2月6日起受理報名，不僅學費全免、課程也豐富多元，包含農特產品網路行銷設計、CNC車床、自動控制(微處理與PLC)、數位圖文傳播科技、營建工程實務(泥作)、混凝土技術實務班(短班)等，共14個職類、預計招生284個名額，相關資訊可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢。

徵才活動 勞動部

延伸閱讀

中職／成晉自己當經紀人 談到月薪倍增「滿意」

中職／樂天第一階段薪資 王溢正遭扣15萬、成晉加10萬

中職／連霸兄弟談約漲幅估7% 王威晨月薪有看頭

陸清華碩士吐槽8.8萬月薪「踐踏學歷」 網嘆不知人間疾苦：長不大的巨嬰

相關新聞

獨／台南南紡對面違法夜市就地合法？市府公告引譁然

台南市南紡購物中心對面違法經營的大旺夜市，有機會就地合法？市府市場處在春節前突然發出公告，指夜市用地為攤販管理自治條例「...

轉職潮至 雲嘉南分署本月連辦34場徵才最高月薪6萬

不少有意轉職上班族，選擇農曆春節後換跑道，因應轉職高峰期，勞動部雲嘉南分署年後將連辦34場徵才，預估有3300個職缺，更...

因應缺水停灌 太保有機米專區為免斷貨 啟動水井供灌

新春上班，以往此時也是一期作春耕農忙期，但為因應缺水，農委會去年底公告嘉義一期作停灌補償，春耕農忙熱鬧情景不再，但高鐵大...

嘉市星光兔小提燈 今起3天發送

嘉義市政府兔年推出星光兔小提燈，以垂耳兔為造型，燈體內有細帶可往下拉，下垂的耳朵就會飛起來，饒富童趣，今起一連3天下午4...

大旺夜市拚設立 居民批台南市府轉彎

台南市南紡購物中心對面違規經營的大旺夜市可望就地合法化？市府市場處春節前公告，指該用地可申請做為攤販使用，引發居民譁然，...

雲林元宵吃飯擔 體驗古早餐會

國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔元宵節登場，輪值東道主東勢鄉同安村將提供油飯、烤肉等菜餚，並有扛飯擔、扛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。