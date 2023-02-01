年後轉職潮！雲嘉南分署本月連辦34場徵才 最高月薪6萬元
不少有意轉職上班族，選擇農曆春節後換跑道，因應轉職高峰期，勞動部雲嘉南分署年後將連辦34場徵才，預估有3300個職缺，更有業者開出最高月薪6萬元。
雲嘉南分署說，本月將接力辦理34場實體及線上徵才活動，邀集智慧機械產業、批發零售業、有機農業、生物科技及傳統製造業等，釋出近3300個職缺，不乏機械工程師、環安專員、業務儲備幹部、品管人員，民眾好好把握機會，爭取與廠商直接面對面，加速成功錄取機會。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，34場徵才活動，包括官田鋼鐵、三商家購、碁富食品、大瓏企業、玖益生物科技、宇榮高爾夫等多家知名企業；其中南科直得科技開出薪資4萬元起，要找軟體控制開發、PLC電控、機器人軟體等多個工程師職務，怡州實業也祭出月薪最高6萬徵求銷售代表，相關職缺資訊可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心及就服台，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。
劉邦棟也說，若待業民眾對工作尚未有具體目標，也可先來雲嘉南分署職訓學專長，本年度第二期自辦職前訓練2月6日起受理報名，不僅學費全免、課程也豐富多元，包含農特產品網路行銷設計、CNC車床、自動控制(微處理與PLC)、數位圖文傳播科技、營建工程實務(泥作)、混凝土技術實務班(短班)等，共14個職類、預計招生284個名額，相關資訊可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)查詢。
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