因應缺水停灌 太保有機米專區為免斷貨 啟動水井供灌
新春上班，以往此時也是一期作春耕農忙期，但為因應缺水，農委會去年底公告嘉義一期作停灌補償，春耕農忙熱鬧情景不再，但高鐵大道旁太保市有機米生產專區，是國內重要有機米產區，為免市場斷貨，農民啟動水井維持供灌生產，忙插秧，是少見春耕景象。
嘉南區稻作主要供灌水源曾文水庫，蓄水率低於3成，水情嚴峻，農委會公告一期稻作嘉義與台南白河共8900公頃，啟動大區輪作全面節水措施，鼓勵休耕、轉作雜糧旱作，每分地補助9600元，比種稻划算。
太保市是嘉縣重要產稻區，面積逾千公頃，停灌影響稻農及代耕、種苗、肥料、烘乾等相關產業鏈業者。專業稻農出身的太保市議員黃榮利說，以一期作每公頃平均收成約1萬8千台斤產量計算，補償金稻農可以接受。陳姓稻農說，他種3公頃水稻，補償金可以接受。
太保有機米種植逾20年，面積50公頃，共2個產銷班數十名農民，榮獲農委會10大績優產銷班，是有機米重要產地，擁有大批忠實客戶，疫情期間小包裝有機米熱銷，停灌衝擊有機稻農，消費者擔心斷貨。
農會總幹事黃麗貞說，許多有機稻農是返鄉青農，為維護稻農權益，避免斷貨，啟動水井供灌有機田區生產，太保有機米有白米、糙米、秈香米、紫晶香米等，都有TOAF財團法人慈心有機農業發展基金會認證；黃麗貞建議政府利用停灌期，加強水庫清淤，規畫滯洪做平地水庫，才能因應極端氣候，解決乾旱農業灌溉用水需求。
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