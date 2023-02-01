獨／台南南紡對面違法夜市就地合法？市府公告引譁然
台南市南紡購物中心對面違法經營的大旺夜市，有機會就地合法？市府市場處在春節前突然發出公告，指夜市用地為攤販管理自治條例「適用施行地點」，引發居民嘩然，「市府兩年前駁回申請不是說不適用嗎？怎麼現在又適用了？」，直指市府突然改變態度，其中「水很深」；市場處處長陳豪吉則表示，因為當地為商業區，原本就可以做為攤販集中地，但業者必須提出夜市設立申請，送審議委員會，「不一定會通過」。
當地後甲里里長王南寶表示，昨天已發出公文，強調夜市將造成地方上交通、環境的負面影響，絕不可能同意設立，而對於市府兩年前後的態度丕變，他表示「完全無法理解」。
夜市業者周翊庭則表示，一切都是依法申請，當地原本就是商業區可以做為攤販集中區，市府公告將在2月18日到期，屆時將會再次提出夜市申請，而對於交通、環境問題都會提出可行方案，也願意回饋地方。
業者在兩年前曾提出夜市申請，因為居民與民代反對，當時市府開會討論，認為依照攤販管理自治條例規定，設立夜市地點必須先經公告，而當地沒有公告，因此駁回申請。事後業者提出訴願被駁回，再提行政訴訟，但中途卻撤告。
業者在當時申請未果，之後改以「大益貨櫃商店街」的名義申請設立成功，從去年11月營業，但現場只有周邊有數間貨櫃商店，中間的空地則是上百攤的攤販，被認為掛羊頭賣狗肉，違法經營夜市，市場處與出租土地的國防部都要求限期改善，但夜市仍繼續營業，市場處目前已開出兩張分別是1萬及2萬元罰單，陳豪吉表示，將每周前往開單，最高可開罰5萬元，直到改善為止。
大旺夜市有700多個格位，但因為受到大東、花園等夜市影響，加上是違法夜市妾身不明，目前大約只有半數出租，生意不算太好；陳豪吉表示，未來夜市到底會否核可，核准多少攤位，要看審議委員會的意見。
由於夜市涉及每月數百萬元的利益，大旺夜市從一開始向國防部租用地地，到改為貨櫃商店街、再到合法掩護非法設夜市，地方上一直有「水很深」、「背後有高人指點」等傳聞，而主管夜市設立的經濟發展局前任局長陳凱凌，目前因為另案遭收押，新任局長林榮川上任後，夜市是否可能就地合法，引發關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言