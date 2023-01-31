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嘉市民生公園改造 2月底部分搶先開放

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫，將民生公園與嘉義大學新民校區周邊，打造水岸綠意廊道，校園會在緊鄰公園的側邊，開出入口，建光廊跨橋，市府表示，目前首期的第1標完工，驗收後預計2月底先開放；立委王美惠說，穿城之水第2期，已協助前瞻經費核定補助。

市府建設處表示，「穿城之水．藍綠環圈」道將圳水綠廊道營造計畫，首期改善民生公園、公園周邊人行環境、水圳界面，分為第1標執行民生公園靠近新民路的區域，第2標為公園往東到民生南路範圍，還包括和嘉大0.8公頃校園縫合。

第1期總經費1億1700萬，中央補助5760萬、市府配合1440萬。市府表示，第1標鋪上透水混凝土地面，保留原本樹種，還有長條可以坐下休憩位置，1月7日完工，驗收後，預計2月底之前就搶先開放使用。

第1期第2標會做光廊跨橋，改善公園廁所、遷移嘉大校園北側資收場等，去年9月開工，工期到12月中旬。

第2期部分，市府表示，改善範圍包括民生南路的民生公園，民生南路、新民路、重慶路通學廊道，仁愛兒童遊戲場設施等，正規畫設計中，預計3月發包，總經費7600萬，其中中央補助6000萬、市府配合1600萬。

立委王美惠表示，積極協助爭取下，前瞻第4期預算，立法院在農曆年前審查通過，確定核定補助穿城之水6000萬工程款。

嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。圖為鋪上透水混凝土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。圖為鋪上透水混凝土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以「穿城之水．藍綠環圈」計畫第1期第1標，改善民生公園靠近新民路部分，已經完工，預計2月底先開放。記者林伯驊／攝影

王美惠 嘉義

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