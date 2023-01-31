南市府觀旅局長郭貞慧辭官 拚立委初選出線

力拚民進黨台南市立委第一選區初選出線，傳出台南市政府觀旅局長郭貞慧已遞辭呈，郭貞慧下午證實已在春節前請辭，目前就是全力拚初選過關。

郭貞慧曾任職民間企業近20年，也曾擔任資策會台日產業推動中心顧問、台南市台日友好交流協會理事長等職務近10年，2020年台南市長黃偉哲延攬擔任觀光旅遊局長至今，帶領台南市觀旅局榮獲111年公務人員傑出貢獻獎團體獎，是台南市府局處室第一個拿下該獎項，獲總統頒獎表揚。

郭貞慧日前在大新營區豎立看板，也表態投入立委選戰，初選將對上現任立委賴惠員，雙方陣營看板日來在選區可見，且都懸掛與副總統賴清德同框照片，頗有互別苗頭意味，雙方實力伯仲之間。

面對郭貞慧來勢洶洶，賴惠員陣營不敢大意，日來更是勤跑基層，今凌晨在白河碧雲寺東山佛祖回駕或上午鹽水蜂炮記者會上，都可見郭、賴同台。

除了郭貞慧、賴惠員拚初選，無黨籍南市議會前議長、現任市議員郭信良也傳出有意轉戰第一選區立委，郭未證實，國民黨市議員蔡育輝今有媒體稱已鬆口參選，蔡已在臉書進一步澄清「尚未決定」、「評估中」。此外台南市前議長李全教、南市前副市長顏純左也有基層勸進聲浪。

南市立委第1選區包括後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲等11行政區。本屆現任立委賴惠員以9萬9千多票、55.64%得票率，擊退國民黨提名的蔡育輝，蔡獲得6萬8千多票，得票率38.4%。