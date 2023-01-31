搶超額稅收照顧養殖漁民 蔡易餘再建議補助節能變頻水車

行政院提出「全民共享經濟成果特別條例」，千億元將強化經濟及社會韌性，其中強化農業基礎設施，要照顧農漁民權益，嘉義縣立委蔡易餘繼爭取設置海水統籌供應系統，今天再建議農委會及經濟部，補助漁民「馬力水車舊換新節能變頻水車」，提升養殖業競爭力，減少電力浪費。

蔡易餘說，水車是養殖成本重要環節，養殖用傳統水車很耗電，若能換成節能變頻水車，將節省大量耗電，水車汰舊換新應由農委會主責，節能與經濟部相關，如住宅家電汰舊換新節能補助是由跨部會合作，建議農委會與經濟部合作推動，收購舊式水車，全額補助節能變頻水車。

他表示，漁業署預算大多補助遠洋漁業，養殖漁業補助比例不高，農糧署多年推動農機補助，受農民肯定，申請補助案件踴躍，建議行政院嘉惠漁民，全額補助養殖漁業馬力水車舊換新節能變頻水車。

蔡易餘說，目前新式節能變頻水車可調整轉速高低，降低養殖池電量費用，適用各式養殖池及氣候狀態，全面換新可提升台灣養殖業者競爭力，節省電力浪費，降低台電公司在夏季的負載。