交通部旅宿考核南市特優4連霸 觀旅局：打造台南觀光品牌

交通部觀光局主辦「111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」結果近日出爐，台南市政府觀光旅遊局在全體旅宿業及市府團隊通力合作下，再獲考核委員肯定榮獲特優，締造4連霸成績。新年度將以建立台南特有旅宿品牌優勢為目標，並配合2024台灣燈會及台南400系列活動，推動提升旅宿競爭力，形塑台南觀光品牌。

觀旅局表示，本次考核中推廣好客民宿、自行車友善旅宿、環保旅店及環保標章旅宿等實質績效，都在六都執翹楚或是全國牛耳地位，也有助於台南觀光市場的多元化經營。而首創的合法房間標章，持續成為考核亮點之一，考核委員也請市府團隊要分享給其他地方政府參考學習。

另外，運用秘密客輔助蒐證非法旅宿的作法，主動出擊並進一步落實執法，贏得考核委員高度肯定；全年不間斷的特色活動，如關子嶺溫泉美食節、貴人散步音樂節、森山市集、餐酒嘉年華、聖誕燈節、龍崎光節空山祭等，都是市府團隊通力合作創造的留宿旅客誘因。

觀旅局長郭貞慧指出，近年台南市政府在旅宿業務是以輔導合法及查緝非法營業並重，去年共進行聯合稽查847家次，涉及違法之裁處共198家次；輔導2家非法旅館及12家非法民宿退場，另協助10家合法化經營取得旅宿業登記證，積極落實執法維持觀光市場秩序。