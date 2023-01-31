快訊

養貓結緣！「胡歌老婆」正面照疑曝光 網讚：有氣質有顏質

延後退休不全為了薪水？調查發現亞洲人因「一理由」持續工作

交通部旅宿考核南市特優4連霸 觀旅局：打造台南觀光品牌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市旅宿業務考核再獲特優，持續營造友善旅宿經營環境。圖／台南市觀旅局提供
台南市旅宿業務考核再獲特優，持續營造友善旅宿經營環境。圖／台南市觀旅局提供

交通部觀光局主辦「111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」結果近日出爐，台南市政府觀光旅遊局在全體旅宿業及市府團隊通力合作下，再獲考核委員肯定榮獲特優，締造4連霸成績。新年度將以建立台南特有旅宿品牌優勢為目標，並配合2024台灣燈會及台南400系列活動，推動提升旅宿競爭力，形塑台南觀光品牌。

觀旅局表示，本次考核中推廣好客民宿、自行車友善旅宿、環保旅店及環保標章旅宿等實質績效，都在六都執翹楚或是全國牛耳地位，也有助於台南觀光市場的多元化經營。而首創的合法房間標章，持續成為考核亮點之一，考核委員也請市府團隊要分享給其他地方政府參考學習。

另外，運用秘密客輔助蒐證非法旅宿的作法，主動出擊並進一步落實執法，贏得考核委員高度肯定；全年不間斷的特色活動，如關子嶺溫泉美食節、貴人散步音樂節、森山市集、餐酒嘉年華、聖誕燈節、龍崎光節空山祭等，都是市府團隊通力合作創造的留宿旅客誘因。

觀旅局長郭貞慧指出，近年台南市政府在旅宿業務是以輔導合法及查緝非法營業並重，去年共進行聯合稽查847家次，涉及違法之裁處共198家次；輔導2家非法旅館及12家非法民宿退場，另協助10家合法化經營取得旅宿業登記證，積極落實執法維持觀光市場秩序。

台南 團隊 民宿

延伸閱讀

關子嶺火山碧雲寺一年一會 台南東山碧軒寺佛祖凌晨回鑾

除夕至今到台南遊客破550萬人 民宿訂房多100%一房難求

初五開工遊客多 台南民宿一房難求 訂房率高達9成8

百年關仔嶺老街、碧雲寺公園改造完成 走春泡湯更安全

相關新聞

奔馳26年...日統國道客運不開了 「這些路線」統聯接手

日統國道客運4條路線今起全面停駛，公路總局嘉義區監理所表示，相關路線「7005民雄-台北」、「7000斗六-台北」、「7...

搶超額稅收照顧養殖漁民 蔡易餘再建議補助節能變頻水車

行政院提出「全民共享經濟成果特別條例」，千億元將強化經濟及社會韌性，其中強化農業基礎設施，要照顧農漁民權益，嘉義縣立委蔡...

影╱未晉級還可拚48萬貨櫃屋 白河17戶南天宮擲筊加碼

台南市白河區虎山里17戶南天宮辦理頭獎68萬創業金擲筊比賽2月5日將登場，符合資格信眾躍躍欲試，為安慰未能進入決賽信眾，...

萬人席地共餐是何滋味？元宵來雲林體驗古早味吃飯攤

列屬國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮萬人吃飯擔，因疫情兩年停辦，今年將於2月5日盛大復辦，輪值東道主東勢鄉同安村將...

天公有認證！春節紙錢集中燒 台南31家廟宇響應

台南市環保局近年來大力推動宗教環保，愈來愈多廟宇響應紙錢集中燒，將民眾祭祀後的金紙送至環保局「淨圓滿」紙錢專用爐焚化，今...

影／打開藝術及生活角落 嘉義朴子藝術公園改造現代多元用途3月完工

嘉義縣朴子市藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元改造，去年3月動土，施工近1年，預計3月完工，結合園區梅嶺美術館，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。