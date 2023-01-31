「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊 進場限定贈風車小提燈

台南龍崎光節「空山祭」是全台唯一官辦售票大型光節，元宵各地賞燈活動接連開跑。台南市府表示，空山祭展期還剩兩周，去年耶誕節開展至今售出破5萬張票，累計超過6.5萬人次觀展，票房總收入突破420萬。入場前提供限定燈籠讓民眾提燈賞燈。

市政府文化局表示，民眾入場前領取鋁罐風車小提燈，與旋轉絢麗的風車燈籠循著光影一起走完這條山林秘境，這個手提點亮空山的小燈籠，是回收鋁罐再利用製作，配合展場主題「風」的概念及藝術氛圍。

空山祭展至2月12日，每日啟燈時間下午5點半到晚上10點、最後入場時間9點，平日票價50元，假日100元。龍崎區民免費，南關線關廟、歸仁、仁德3區居民平日免費。65歲以上長者、6歲以下兒童出示相關證件平日免票入場，歡迎預先購票，購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。