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「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊 進場限定贈風車小提燈

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊，進場限定贈風車小提燈。圖／文化局提供
「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊，進場限定贈風車小提燈。圖／文化局提供

台南龍崎光節「空山祭」是全台唯一官辦售票大型光節，元宵各地賞燈活動接連開跑。台南市府表示，空山祭展期還剩兩周，去年耶誕節開展至今售出破5萬張票，累計超過6.5萬人次觀展，票房總收入突破420萬。入場前提供限定燈籠讓民眾提燈賞燈。

市政府文化局表示，民眾入場前領取鋁罐風車小提燈，與旋轉絢麗的風車燈籠循著光影一起走完這條山林秘境，這個手提點亮空山的小燈籠，是回收鋁罐再利用製作，配合展場主題「風」的概念及藝術氛圍。

空山祭展至2月12日，每日啟燈時間下午5點半到晚上10點、最後入場時間9點，平日票價50元，假日100元。龍崎區民免費，南關線關廟、歸仁、仁德3區居民平日免費。65歲以上長者、6歲以下兒童出示相關證件平日免票入場，歡迎預先購票，購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。

文化局表示，相較其他燈會提燈，空山祭每年傳統儀式就是進入會場前提供民眾當年限定燈籠，讓民眾邊提著燈籠邊在山中逛燈會，讓小提燈陪伴所有遊客述說空山故事、探訪奇幻秘境，別有一番樂趣。

「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊，進場限定贈風車小提燈。圖／文化局提供
「龍崎光節-空山祭」元宵不打烊，進場限定贈風車小提燈。圖／文化局提供

燈會 文化局 台南 元宵

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