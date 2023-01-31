影╱未晉級還可拚48萬貨櫃屋 白河17戶南天宮擲筊加碼

台南市白河區虎山里17戶南天宮辦理頭獎68萬創業金擲筊比賽2月5日將登場，符合資格信眾躍躍欲試，為安慰未能進入決賽信眾，廟方也加碼送出市價48萬元原木貨櫃屋，話題十足。

17戶南天宮元元旦起舉辦「來阮ㄟ廟點燈過年擲筊」比賽，只要點燈999元就能參加，連續擲出2聖筊進入2月5日決賽，力拚68萬創業金，活動開跑至今已累積超過千人點燈。

因擲筊賽為2聖筊才能進入決賽，主委方張金鳳表示，日來許多點燈信眾反應，沒執2聖筊就沒機會，有點可惜也覺得失落，經討論後廟方臨時決定加碼原木貨櫃屋，價值超過48萬。