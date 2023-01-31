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奔馳26年...日統國道客運不開了 「這些路線」統聯接手

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
日統國道客運今午末班車發車後即全面停駛。記者陳苡葳／攝影
日統國道客運今午末班車發車後即全面停駛。記者陳苡葳／攝影

日統國道客運4條路線今起全面停駛，公路總局嘉義區監理所表示，相關路線「7005民雄-台北」、「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」，明天起由統聯客運代駛，民眾搭乘權益不受影響。

日統客運今天中午12點20分末班車從斗六發車前往台北，其國道客運路線今起正式畫下句點，董座林義風紅著眼眶，強忍淚水與全體員工向旅客道謝，送別大家過去共有的旅運回憶。

嘉義區監理所所長黃萬益說，日統客運行駛的國道路線「7005民雄-台北」、「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」，長期服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北，2月1日起全面由統聯客運公司代駛，營運服務不會中斷，請旅客多利用，乘車資訊將張貼在沿線各站牌，或可上網搜尋統聯客運網站www.ubus.com.tw/查詢公告。

國道客運 斗六 統聯 日統客運 嘉義

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