萬人席地共餐是何滋味？元宵來雲林體驗古早味吃飯攤

列屬國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮萬人吃飯擔，因疫情兩年停辦，今年將於2月5日盛大復辦，輪值東道主東勢鄉同安村將提供油飯、烤肉等菜餚，當天並有扛飯擔、扛轎體驗及遶境祈福等，萬人席地共享用平安餐，體驗農村樂，壯觀熱鬧，雲林縣長張麗善歡迎大家來共享獨特的風俗。

台灣規模最大的馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，今年由東勢鄉同安村輪值主辦，這項延傳百年的吃飯擔習俗，每年皆吸引數萬人參加，總統蔡英文曾前來往持「開飯」儀式。鎮安宮主委章金樹說，萬人吃飯擔習俗與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮並列台灣元宵3大節慶，並獲文化部登錄為無形文化資產。

章金樹說，吃飯擔已有300多年歷史，由褒忠鄉與東勢鄉5股14庄輪流舉辦，前兩年因疫情停辦，今年輪由同安村當值主辦，當天南北兩大旗隊組成的盛大陣頭平安遶境，直至中午抵飯擔區會合進場後，再由萬人一起倒數喊開動，共享平安宴，聲勢浩大。

今天吃飯攤記者會，由雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹、行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、東勢鄉長張健福、同安村長陳俊來共同主持引燃起馬炮，並介紹今年飯攤的菜色及風俗文化。

東勢鄉長張健福也說，今年吃飯擔將在同安村開元宮北側空地舉行，將推出古早味的油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等多樣「陣頭菜」，讓遊客回味農村習俗並感受雲林澎湃的人情味。