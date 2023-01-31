快訊

胡歌驚喜宣布：我當爸爸啦！曝老婆身分「母女平安」

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮遶境吃飯擔文化 元宵節開動吃平安

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已有百餘年歷史，年年吸引數萬人參與，鎮安宮主委章金樹今天表示，今年規劃體驗活動，歡迎民眾2月5日到東勢鄉開安宮吃平安。

鎮安宮今天舉辦五年千歲遶境吃飯擔文化節記者會，雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、章金樹等人出席，邀約民眾2月5日元宵節當天到東勢鄉開安宮吃平安。

章金樹表示，吃飯擔由東勢鄉與褒忠鄉內五股十四庄輪流辦理，年年吸引數萬人參與，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦2年，今年復辦，恰逢2月5日為假日，預估人潮會更勝以往。

章金樹說，今年由東勢鄉同安村輪值作東，遶境隊伍分南、北兩線，約莫中午時分抵達東勢鄉開安宮，屆時大家一起喊「開動」，一起享用平安宴。

張麗善指出，五年千歲遶境吃飯擔文化起源就是清朝時期的大型瘟疫，與近年全球遭逢COVID-19疫情衝擊與考驗非常類似，期盼藉由五年千歲吃飯擔活動，祈求未來平安順利；今年更以傳承為主軸，號召青年回鄉參與，藉此傳承推廣並延續珍貴的廟宇無形文化。

鎮安宮強調，今年活動安排扛飯擔、扛轎體驗，還有轎班角色扮演；東勢鄉同安村民當天準備油飯、炒米粉和鹹菜鴨等多樣陣頭菜，與參與民眾分享。

遶境 元宵節 疫情 雲林

延伸閱讀

好幸福！這「公部門」新春團拜 請藍帶甜點師、發大樂透

雲林兔年福袋免費發到大年初三 快來這些宮廟卡位領取

春假10天！雲林縣長張麗善巡果菜市場：年前蔬菜買起來

雲縣府備9萬5千個福袋 張麗善祝福縣民鴻兔似錦

相關新聞

再見了！日統國道客運停駛 董座率員工淚送末班車

日統客運本月初宣布停駛4條國道客運路線，行駛長達26年雲林往返台北的班車今日畫下句點，董事長林義風今午率員工在斗六市日統...

影／打開藝術及生活角落 嘉義朴子藝術公園改造現代多元用途3月完工

嘉義縣朴子市藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元改造，去年3月動土，施工近1年，預計3月完工，結合園區梅嶺美術館，...

新春上班嘉義縣重要人事異動 縣長翁章梁機要秘書換人

新春上班，連任的嘉義縣長翁章梁，啟動新人事調整，繼敲定文觀局長等3位重要局處長，跟隨縣長4年的機要秘書龔孟麟請辭，由社會...

嘉市垂耳兔造型「星光兔」小提燈 連3天在文化公園發送

2月5日為元宵節，嘉義市政府指出，兔年隆重推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，燈體內有細帶可往下拉，下垂耳朵就會飛起來...

期待！熄燈20個月 台南新同安夜市將在2月3日回歸

有14年歷史的台南市安南區同安夜市2年前熄燈，時隔20個月，新同安夜市將於下月3日在原址回歸，維持每周二、五營業，許多舊...

台南春節湧千萬遊客 甫開春收到交通部2億觀光「大紅包」

台南市觀旅局統計，春節期間逾千萬次遊客走訪台南，市府積極向交通部觀光局提出觀光前瞻及體驗觀光2項競爭型計畫，開春就獲好消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。