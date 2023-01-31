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影／打開藝術及生活角落 嘉義朴子藝術公園改造現代多元用途3月完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園。記者魯永明／攝影

嘉義朴子市藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元改造，去年3月動土，施工近1年，預計3月完工，結合園區梅嶺美術館，營造兼具生態、藝文展演、休閒、老幼親子遊樂休閒等多功能的公園，成為海區最重要的公園兼活動中心。

縣長翁章梁上午由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察公園聽取簡報，公園施工進度逾85%，保留遷移歷史意義涼亭「啟南亭」，採用現代化公園設計施工。

工程8大特色：「減量、梳理、縫合、通透、多元、減廢、透水、尊重」，採用透水石子地面，不會積淹水，遊具適合親子、老人，公廁採最新友善性別及親子用途，與隔壁東石國中打通相連，翁章梁指示清除周邊髒亂點、做好草地維護、清除神社雜草，規畫老人下棋等設施，待完善後再開放，提供藝文活動展演場地。

藝術公園是朴子較大綠地，面積4公頃，園區有日治時代鎮守東石郡神社鳥居，縣府盤點園區重要人文自然景觀元素，如樹林、生態溝渠、神社遺址等，將公園綠地改善空間機能、設計意象，藉疏理公園空間、尊重歷史場所、整合美術館、市民運動遊戲空間及水環境等，以親子遊憩、生態環境、藝文展演等3大主軸做發展願景。

公園經健檢園區樹木，疏伐整理，保留既有大部分樹群，規畫大面積草皮，提供民眾遮蔭、草地活動、戶外表演場地。重新整合園區無障礙動線、排水系統，藉梅嶺花園及啟南亭遷移搭配，將與在地3位藝術家作品設置，將與美術館人文藝術共融。

另設置地景遊戲場，提供孩童攀爬、溜滑、鑽跳，以及樂齡體健設施等全齡共樂場域，規畫夜間照明燈光，將通往東石國中及水道頭日式宿舍群路徑打通，改善停車空間，未來民眾活動空間將擴展至校園及水道頭文創聚落。

嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，聽取簡報，觀看透水地面。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，聽取簡報，觀看透水地面。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，聽取簡報。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，聽取簡報。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元改造，去年3月動土，施工近1年，預計3月完工，營造兼具生態、藝文展演、休閒、老幼親子遊樂休閒等多功能的公園。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市藝術公園因環境設施老舊，縣府編列近8千萬元改造，去年3月動土，施工近1年，預計3月完工，營造兼具生態、藝文展演、休閒、老幼親子遊樂休閒等多功能的公園。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，啟南亭保留遷移。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園，啟南亭保留遷移。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園性別友善兼親子公廁。記者魯永明／攝影
嘉縣長翁章梁由建設處長郭良江陪同，與朴子市長吳品叡、議員姜梅紅及副議長陳怡岳助理等人，視察朴子藝術公園性別友善兼親子公廁。記者魯永明／攝影

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