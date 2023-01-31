再見了！日統國道客運停駛 董座率員工淚送末班車

日統客運本月初宣布停駛4條國道客運路線，行駛長達26年雲林往返台北的班車今日畫下句點，董事長林義風今午率員工在斗六市日統客運大樓送別12點20分的末班車，並向旅客感謝道別，他淚眼婆娑，不捨之情溢於言表，也有資深員工難忍淚水直呼捨不得，更有「公車迷」專程南下拍照、搭車，大家一起送別這份「時代的記憶」，日統目前僅剩縣內7011、7012路線持續營運。

林義風體會雲林偏鄉民眾往返都市交通不便，1996年白手起家經營日統客運，也購置歐洲進口大客車，保障乘客乘車安全，但近年面臨大環境改變，民眾旅運模式不復以往，日統客運最終決定停駛國道客運路線，引來不少長期仰賴搭乘的長者、遊子惋惜。

日統客運末班車今天中午12點20分從斗六發車開往台北，該班車座位全數完售，有些人準備北上探親，更有來自台北的公車迷專程相約南下紀錄這紀念性的一刻。

台北林先生說，自己過去常搭日統客運南下拍照，今天早上6點多從台北搭車南下，現在要搭日統客運末班車回台北，同行的友人廖先生則是一口氣買3條路線的票券留作紀念。

林義風受訪時不禁紅了眼眶，他說，今天的心情很不好，環境造成今日結果，他對旅客很不好意思，但也非常感謝雲林及北部鄉親長期支持與照顧，除了縣內2條公車路線持續運作，他也透露，未來將朝休閒運動發展，有新進度會再公開。