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再見了！日統國道客運停駛 董座率員工淚送末班車

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
日統客運董事長林義風今午率員工在斗六市日統客運大樓送別12點20分的末班車，並向旅客感謝道別，他淚眼婆娑，不捨之情溢於言表。記者陳苡葳／攝影
日統客運董事長林義風今午率員工在斗六市日統客運大樓送別12點20分的末班車，並向旅客感謝道別，他淚眼婆娑，不捨之情溢於言表。記者陳苡葳／攝影

日統客運本月初宣布停駛4條國道客運路線，行駛長達26年雲林往返台北的班車今日畫下句點，董事長林義風今午率員工在斗六市日統客運大樓送別12點20分的末班車，並向旅客感謝道別，他淚眼婆娑，不捨之情溢於言表，也有資深員工難忍淚水直呼捨不得，更有「公車迷」專程南下拍照、搭車，大家一起送別這份「時代的記憶」，日統目前僅剩縣內7011、7012路線持續營運。

林義風體會雲林偏鄉民眾往返都市交通不便，1996年白手起家經營日統客運，也購置歐洲進口大客車，保障乘客乘車安全，但近年面臨大環境改變，民眾旅運模式不復以往，日統客運最終決定停駛國道客運路線，引來不少長期仰賴搭乘的長者、遊子惋惜。

日統客運末班車今天中午12點20分從斗六發車開往台北，該班車座位全數完售，有些人準備北上探親，更有來自台北的公車迷專程相約南下紀錄這紀念性的一刻。

台北林先生說，自己過去常搭日統客運南下拍照，今天早上6點多從台北搭車南下，現在要搭日統客運末班車回台北，同行的友人廖先生則是一口氣買3條路線的票券留作紀念。

林義風受訪時不禁紅了眼眶，他說，今天的心情很不好，環境造成今日結果，他對旅客很不好意思，但也非常感謝雲林及北部鄉親長期支持與照顧，除了縣內2條公車路線持續運作，他也透露，未來將朝休閒運動發展，有新進度會再公開。

今日駕駛末班車的吳姓駕駛在日統客運服務14年，為了生計，接下來會再找新的工作，他也分享，其實許多年老長輩都是常客，搭車時也時常向他表達不捨之情，但即便聽了難過，卻也束手無策；賴姓站務員說，很希望公司繼續營運，但大勢已定，也沒有辦法。

台北廖先生一口氣購買3張日統國道客運票券做紀念。記者陳苡葳／攝影
台北廖先生一口氣購買3張日統國道客運票券做紀念。記者陳苡葳／攝影
日統客運董事長林義風（前）今午率員工在斗六市日統客運大樓淚送12點20分的末班車，並向旅客感謝道別。記者陳苡葳／攝影
日統客運董事長林義風（前）今午率員工在斗六市日統客運大樓淚送12點20分的末班車，並向旅客感謝道別。記者陳苡葳／攝影
台北林先生是「公車迷」，今早他搭乘6點多的車南下雲林斗六，並搭日統客運的末班車回台北，圓滿這一趟紀念旅程。記者陳苡葳／攝影
台北林先生是「公車迷」，今早他搭乘6點多的車南下雲林斗六，並搭日統客運的末班車回台北，圓滿這一趟紀念旅程。記者陳苡葳／攝影

日統客運 國道客運 雲林

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