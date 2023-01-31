新春上班嘉義縣重要人事異動 縣長翁章梁機要秘書換人

新春上班，連任的嘉義縣長翁章梁，啟動新人事調整，繼敲定文觀局長等3位重要局處長，跟隨縣長4年的機要秘書龔孟麟請辭，由社會局專員黃文佳調升接任，明天生效。

翁章梁說，龔孟麟公務人員退休，協助他推動縣政，當了4年機要秘書，倦勤請辭，機要秘書由黃文佳接任。

49歲黃文佳、南投縣人，淡江大學畢業，曾擔任前立委蔡煌瑯、蔡式淵助理， 來嘉工作娶妻生子定居嘉縣，異鄉變故鄉，在縣府服務12年，在前縣長張花冠任內，在縣長室當幕僚，張花冠連任任期最後，因與陳明文為縣長接班人選翻臉，黃文佳挺翁章梁，遭張花冠解雇資遣。

黃文佳跟隨輔選翁章梁，協助中央及地方黨政協調，受翁章梁信任，4年前翁章梁剛上任，黃文佳當縣長室科員，後調社會局專員，翁章梁連任調升機要秘書。對新職，黃文佳說，謹言慎行，協助縣長做好溝通協調，讓縣長安心衝刺縣政。

翁章梁農曆年後上班，啟動新人事調整，綜合規劃處長黃本富退休，新處長由人力發展所長郭凱迪回任；文化觀光局長許有仁退休，遺缺延攬觀光局國旅組專門委員徐佩鈴接任；環保局長張根穆調升環保署環境檢驗所副所長，遺缺由環保署環境督察總隊南區督察大隊長張輝川接任。