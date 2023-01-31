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嘉市垂耳兔造型「星光兔」小提燈 連3天在文化公園發送

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供

2月5日為元宵節嘉義市政府指出，兔年隆重推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，燈體內有細帶可往下拉，下垂耳朵就會飛起來，富有童趣；預計2月1日至3日，連續3天的下午4點開始，在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個，送完為止，

今年星光兔小提燈由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，不過有別於傳統花燈，她憑著「不想做無聊的提燈」的初衷，每年推出小提燈總有令人驚喜亮點。

市府指出，星光兔小提燈以寵物兔子裡最受歡迎的「垂耳兔」為造型設計，長長的耳朵、呆萌的眼神，搭配夢幻的星空漸層色系，帶給孩子滿滿的療癒與安心感；結構上，利用紙張的切割凹折，呈現出垂耳兔澎澎的圓潤感，還有1個簡單的連動結構，將燈體內的細帶往下拉，兩隻下垂的耳朵就會飛起來，既可愛又有趣。

市府表示，希望兔年「星光兔」小提燈點亮元宵節平安喜樂氛圍，為台灣祈求平安，招來福氣，並帶給人精神上的療癒和安心感，也籲在後疫情期間，持續落實勤洗手及配戴口罩等防疫措施。

嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「星光兔」小提燈，以垂耳兔為造型，2月1日至3日，連3天在文化公園的文化路與民族路口發送，每日限量1000個。圖／嘉義市政府提供

元宵節 花燈 耳朵 嘉義

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