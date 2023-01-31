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期待！熄燈20個月 台南新同安夜市將在2月3日回歸

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市安南區的新同安夜市將在2月3日開幕。圖／翻攝自新同安夜市粉絲頁
位在台南市安南區的新同安夜市將在2月3日開幕。圖／翻攝自新同安夜市粉絲頁

有14年歷史的台南市安南區同安夜市2年前熄燈，時隔20個月，新同安夜市將於下月3日在原址回歸，維持每周二、五營業，許多舊攤也都會回來擺攤，包括頂山門烤肉、貴族牛排、三鼠一虎滷味等，當地人得知開心說「期待好久」、「又可以在附近逛夜市了！」

原位在安南區同安路與大安街口的同安夜市屬於社區型夜市，規模雖比不上著名的花園、大東、武聖等觀光夜市，但美食小吃、遊戲、生活小百貨等也能滿足周邊居民的需求，最早有上百攤位，至熄燈前約有3、40攤。

因地主收回土地不想再出租，2021年5月12日被迫熄燈，附近居民感到不捨，希望夜市能再開張，經新同安夜市管理團隊努力，地主同意再出租土地作夜市，「新同安夜市」將在2月3日重新開張。

管理團隊指出，「新同安夜市」一樣位在飛虎將軍廟對面的原址，許多民眾敲碗的舊攤商都會回歸，像是佳湘麵包、何佳佳蔥油餅、頂山門烤肉、蚵仔伯蚵仔煎、三鼠一虎滷味、阿姨的白糖粿、貴族牛排、報馬仔地瓜球、番薯潘地瓜球、10元五金百貨、沙威瑪、炸魷魚、樂壽司、膳品和吳記排骨酥等，再次提供大家晚餐和宵夜的好去處。

管理團隊也特地舉辦開幕活動，2月3日周五以及2月7日周二晚上6點起開放兌換「夜市消費券」，憑現金100元可在管理處兌換150元的夜市消費券，每天限量300張，每人可兌換1次，並附設400坪汽機車停車場。

消息一出，許多居民相當高興，希望夜市能再變得更大，有人說「下班有很多吃的選擇了」、「以後可以帶小孩來逛」，不過，部分老攤如老莫臭豆腐等未回歸，也讓一些居民感到惋惜。

夜市 團隊 烤肉 台南

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