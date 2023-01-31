台南春節湧千萬遊客 甫開春收到交通部2億觀光「大紅包」

台南市觀旅局統計，春節期間逾千萬次遊客走訪台南，市府積極向交通部觀光局提出觀光前瞻及體驗觀光2項競爭型計畫，開春就獲好消息，交通部觀光局核定2.065億經費，包括改善白河關子嶺風景區及新化虎頭埤風景區等。

觀旅局表示，近2年來爭取中央挹注台南觀光建設經費再創新高已逾7億，今年將接續擴大以往觀光建設成果，對白河關子嶺風景區及新化虎頭埤風景區持續建設深化區域旅遊品牌，並營造學甲倒風內海堤頂步道、後壁長短樹社區聚落及楠西龜丹溫泉區入口標示，提升地方旅遊環境。

觀旅局扎出，白河關子嶺風景區部分延續一心二環二亮點整體規畫，再加強寶來公園一帶河岸景觀，與西拉雅國家風景區管理處合作推動大西拉雅觀光圈建設工作，改善溫泉區內柚子頭溪岸親水及視覺景觀，提供來訪百年溫泉遊客舒適友善的體驗空間。

新化虎頭埤風景區則承接上期全齡地景遊憩區及林間親子環教生態步道順利啟用，2021年爭取到虎頭埤蟋蟀館規劃設計補助，要優化展示區、養殖空間、廁所及導覽解說的規畫設計也完成，今年可望動工修建最快明年完工；未來還會加強東側、南側佈設全新點狀遊憩服務設施，透過生態步道彼此串聯，打造成親子共遊綠色生態環教場域。

體驗觀光計畫有倒風內海急水溪堤頂散步步道經過5期建設將完成最後一哩路，從北門開始步道總長度達7.1公里，到學甲台19終點後可向北串聯鹽水自行車道，向南銜接學甲糖鐵自行車道，遊客可透過步道輕鬆深入探索學甲溼地及濱海旅遊軸帶風光景色。

後壁長短樹社區聚落將與後壁區公所合作，共同營造漫遊鄉村小鎮旅遊環境，串聯優化聚落營造點，結合徒步與自行車使用之觀光路廊，提供遊客體驗鄉村風貌；楠西龜丹溫泉則台3線與南186區道入口處，改善營造明確溫泉區旅遊動線入口標示，提升友善旅遊環境。