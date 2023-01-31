台南傳統市場公廁大翻新 採用粉色系不再令人退避三舍

台南市傳統市場是很多小吃美食發源地，許多老字號美食隱身市場，假日吸引大批觀光客外，平日裡也是在地人採買吃早餐的地 方，市府經發局積極進行傳統市場環境改造，乾淨、通風、採光良好及安全，也向中央補助經費進行公廁改造，永樂、安平、新化、隆田四處市場的廁所整修工程已完工，不再令人退避三舍。

市長黃偉哲指出，4處市場由興建成立以來，有好幾十年的歷史，皆位於交通樞紐處，是當地民眾日常採購的重要聚集地。尤其永樂市場，每逢假日就能看到大批觀光客人潮蒞臨，為確保市民大啖美食之餘，能有優良如廁環境；除了拆除並汰換原先廁間老舊設備、全面使用省水標章設施，以及增加照明與通風設備外，更打造「親子暨性別友善廁所」，不以傳統男廁或女廁為標示，而強調無論男性、女性、中性或跨性別者，都能自在使用的廁所。

經發局長林榮川表示，近年來市府積極改善廁所環境問題，去年翻修包含歸仁、第一小康、善化第一、和順、西港、大內、麻豆市三、佳興及鹽水等9處公有市場廁所，及補助5處民營市場公廁，進行馬桶、小便斗、隔間、天花板、牆壁、地板、門窗及管線等更新。

本次針對4個傳統市場，經多次勘查評估後，為了翻轉以往廁所給人髒亂的印象，特地選擇柔和粉色瓷磚，搭配水藍色的油漆，帶出耳目一新的感覺。更在安平與隆田市場設置無障礙廁所，讓行動不便的民眾及老人可以安心使用，給予民眾及攤商一個安心舒適的化妝室空間。